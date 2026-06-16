Bijzonder kunstwerk in Heerlen maakt palliatieve zorg bespreekbaar

Op donderdag 18 juni arriveert het rondreizende kunstwerk ‘Blijf nabij’ in Heerlen. Na een verblijf van drie weken in Sittard krijgt het kunstwerk tijdelijk een plek op het Burgemeester Van Grunsvenplein, waar het tot en met 10 juli voor iedereen te bezichtigen is.

De komst van het kunstwerk markeert de start van diverse activiteiten rondom palliatieve zorg in de Oostelijke Mijnstreek. Het initiatief wordt georganiseerd door de Netwerken Palliatieve Zorg in Zuid-Limburg.

Officiële ontvangst in Heerlen

Het kunstwerk wordt op donderdag 18 juni om 15.30 uur officieel welkom geheten door het bestuur van het Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijke Mijnstreek. Samen met diverse partners geven zij daarmee het startsein voor een programma met workshops, bijeenkomsten en een theatervoorstelling voor inwoners, naasten, vrijwilligers en zorgprofessionals.

Kunstwerk nodigt uit tot gesprek

Het kunstwerk ‘Blijf nabij’ is ontworpen door kunstenaar Saskia Stolz en verbeeldt de verbondenheid tussen een patiënt en een naaste.

Met het beeld willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor palliatieve zorg en het belang van nabijheid, aandacht en kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is.

Het kunstwerk maakt onderdeel uit van het landelijke initiatief Leven tot het Laatst van Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en reist deze zomer langs verschillende locaties in Zuid-Limburg.

Belangrijke vragen centraal

‘Blijf nabij’ nodigt bezoekers uit om stil te staan bij vragen die iedereen vroeg of laat raken. Wat is belangrijk wanneer genezing niet meer mogelijk is? Hoe blijf je met elkaar verbonden? En wat betekent kwaliteit van leven in de laatste levensfase?

Door het kunstwerk een plek te geven in de openbare ruimte hopen de organisatoren het gesprek over palliatieve zorg toegankelijker te maken en inwoners met elkaar in gesprek te brengen.

Tot 10 juli te bezoeken

Het kunstwerk is van 18 juni tot en met 10 juli te zien op het Burgemeester Van Grunsvenplein in Heerlen.

Bezoekers kunnen het kunstwerk vrij bekijken en deelnemen aan de verschillende activiteiten die de komende weken rondom het thema palliatieve zorg worden georganiseerd.

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