Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
16 juni 2026

Bijzonder kunstwerk in Heerlen maakt palliatieve zorg bespreekbaar

Redactie van ParkstadActueel 1 uur geleden
Kunstwerk Blijf nabij op het Burgemeester Van Grunsvenplein in Heerlen

Het rondreizende kunstwerk ‘Blijf nabij’ vraagt aandacht voor palliatieve zorg en verbondenheid.

Op donderdag 18 juni arriveert het rondreizende kunstwerk ‘Blijf nabij’ in Heerlen. Na een verblijf van drie weken in Sittard krijgt het kunstwerk tijdelijk een plek op het Burgemeester Van Grunsvenplein, waar het tot en met 10 juli voor iedereen te bezichtigen is.

De komst van het kunstwerk markeert de start van diverse activiteiten rondom palliatieve zorg in de Oostelijke Mijnstreek. Het initiatief wordt georganiseerd door de Netwerken Palliatieve Zorg in Zuid-Limburg.

Officiële ontvangst in Heerlen

Het kunstwerk wordt op donderdag 18 juni om 15.30 uur officieel welkom geheten door het bestuur van het Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijke Mijnstreek. Samen met diverse partners geven zij daarmee het startsein voor een programma met workshops, bijeenkomsten en een theatervoorstelling voor inwoners, naasten, vrijwilligers en zorgprofessionals.

Kunstwerk nodigt uit tot gesprek

Het kunstwerk ‘Blijf nabij’ is ontworpen door kunstenaar Saskia Stolz en verbeeldt de verbondenheid tussen een patiënt en een naaste.

Met het beeld willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor palliatieve zorg en het belang van nabijheid, aandacht en kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is.

Het kunstwerk maakt onderdeel uit van het landelijke initiatief Leven tot het Laatst van Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en reist deze zomer langs verschillende locaties in Zuid-Limburg.

Belangrijke vragen centraal

‘Blijf nabij’ nodigt bezoekers uit om stil te staan bij vragen die iedereen vroeg of laat raken. Wat is belangrijk wanneer genezing niet meer mogelijk is? Hoe blijf je met elkaar verbonden? En wat betekent kwaliteit van leven in de laatste levensfase?

Door het kunstwerk een plek te geven in de openbare ruimte hopen de organisatoren het gesprek over palliatieve zorg toegankelijker te maken en inwoners met elkaar in gesprek te brengen.

Tot 10 juli te bezoeken

Het kunstwerk is van 18 juni tot en met 10 juli te zien op het Burgemeester Van Grunsvenplein in Heerlen.

Bezoekers kunnen het kunstwerk vrij bekijken en deelnemen aan de verschillende activiteiten die de komende weken rondom het thema palliatieve zorg worden georganiseerd.

About The Author

Redactie van ParkstadActueel

See author's posts

Meer zoals dit

Spelers van Productiegroep Mesjogge tijdens de voorstelling Wacht op mij over dementie

Wacht op mij’: ontroerende voorstelling over dementie in Theater Landgraaf

Redactie van ParkstadActueel 20 minuten geleden
Deelnemers van IVN Kerkrade bezoeken het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek en C-mine in Genk

IVN Kerkrade bezoekt Natuurhulpcentrum Opglabbeek en C-mine Genk

Redactie van ParkstadActueel 33 minuten geleden
Ontwikkeling Brandenberg 2.0 in Landgraaf met plannen voor onderwijs, woningbouw en stationsomgeving

Landgraaf zet volgende stap met Brandenberg 2.0: onderwijs, wonen en stationsomgeving verbonden

Redactie van ParkstadActueel 2 uur geleden
Historicus Hans Goderbauer presenteert zijn boek Onverrichte zaken in het Nederlands Mijnmuseum

Bijzondere zoektocht naar het leven van een Limburgse mijningenieur

Redactie van ParkstadActueel 2 uur geleden
Rick Kisters, wethouder van de gemeente Simpelveld

Nieuwe wethouder Rick Kisters stelt zich voor aan inwoners van Simpelveld

Redactie van PA | Lidia Carreno 10 uur geleden
Steeds meer huishoudens in Parkstad aangesloten op glasvezelinternet

Aantal glasvezelaansluitingen in Parkstad sterk gestegen sinds 2022

Redactie van ParkstadActueel 20 uur geleden

Ook het bekijken waard

Spelers van Productiegroep Mesjogge tijdens de voorstelling Wacht op mij over dementie

Wacht op mij’: ontroerende voorstelling over dementie in Theater Landgraaf

Redactie van ParkstadActueel 20 minuten geleden
Deelnemers van IVN Kerkrade bezoeken het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek en C-mine in Genk

IVN Kerkrade bezoekt Natuurhulpcentrum Opglabbeek en C-mine Genk

Redactie van ParkstadActueel 33 minuten geleden
Kunstwerk Blijf nabij op het Burgemeester Van Grunsvenplein in Heerlen

Bijzonder kunstwerk in Heerlen maakt palliatieve zorg bespreekbaar

Redactie van ParkstadActueel 1 uur geleden
Ontwikkeling Brandenberg 2.0 in Landgraaf met plannen voor onderwijs, woningbouw en stationsomgeving

Landgraaf zet volgende stap met Brandenberg 2.0: onderwijs, wonen en stationsomgeving verbonden

Redactie van ParkstadActueel 2 uur geleden
Historicus Hans Goderbauer presenteert zijn boek Onverrichte zaken in het Nederlands Mijnmuseum

Bijzondere zoektocht naar het leven van een Limburgse mijningenieur

Redactie van ParkstadActueel 2 uur geleden