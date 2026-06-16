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16 juni 2026

IVN Kerkrade bezoekt Natuurhulpcentrum Opglabbeek en C-mine Genk

Redactie van ParkstadActueel 33 minuten geleden
Deelnemers van IVN Kerkrade bezoeken het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek en C-mine in Genk

IVN Kerkrade organiseert een excursie naar het Natuurhulpcentrum Opglabbeek en het voormalige mijnterrein C-mine in Genk.

IVN Kerkrade organiseert op zaterdag 27 juni een interessante dagtocht naar twee bijzondere locaties in Belgisch Limburg: het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek en het voormalige mijnterrein C-mine in Genk.

In de ochtend brengen de deelnemers een bezoek aan het Natuurhulpcentrum, een opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren. Hier worden zowel inheemse als exotische dieren verzorgd en opgevangen. Het programma bestaat uit een rondleiding van anderhalf uur onder begeleiding van een gids, gevolgd door een informatieve film. Het totale bezoek duurt ongeveer twee uur.

Na de lunch reist de groep door naar C-mine in Genk. Op het voormalige mijnterrein zijn nog diverse historische gebouwen, schachten en installaties te bewonderen. Bezoekers kunnen onder meer het Energiegebouw met zijn oude machines bekijken. Daarnaast is er een korte erfgoedfilm te zien die het mijnverleden van de regio belicht. Op het terrein zijn tevens horecavoorzieningen aanwezig.

De kosten voor deelname bedragen € 6,00 per persoon voor het bezoek aan het Natuurhulpcentrum. Daarnaast wordt een bijdrage van € 6,00 per persoon gevraagd voor het carpoolen.

De excursie staat onder leiding van Bernadette van Lanen en Herman Langen. Aanmelden kan via ivn.kerkrade@gmail.com.

Praktische informatie

📅 Datum: zaterdag 27 juni
🕘 Vertrek: 09.00 uur
📍 Vertrekpunt: parkeerplaats Hambosweg, Kerkrade
💶 Kosten: € 6,00 entree + € 6,00 carpoolbijdrage
📧 Aanmelden: ivn.kerkrade@gmail.com

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Redactie van ParkstadActueel

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