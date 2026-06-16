Landgraaf zet volgende stap met Brandenberg 2.0: onderwijs, wonen en stationsomgeving verbonden

Gemeente Landgraaf, HEEMwonen en SVO|PL werken samen aan de verdere ontwikkeling van Brandenberg 2.0.

Gemeente, HEEMwonen en SVO|PL tekenen intentieovereenkomst voor integrale gebiedsontwikkeling

De gemeente Landgraaf, woningcorporatie HEEMwonen en Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) hebben een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het project Brandenberg 2.0. Op maandag 15 juni ondertekenden de drie partijen een intentieovereenkomst om gezamenlijk verder te werken aan een grootschalige gebiedsontwikkeling rondom het Brandenbergcollege.

Het project richt zich op een integrale aanpak waarin onderwijs, woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling samenkomen.

Verplaatsing Brandenbergcollege

De kern van de plannen bestaat uit de mogelijke verplaatsing van het Brandenbergcollege naar het Stationsplein en de directe omgeving. Hierdoor ontstaat ruimte om de huidige locatie van de school te herontwikkelen voor woningbouw.

Daarnaast wordt gewerkt aan een gronduitruil tussen de gemeente Landgraaf en HEEMwonen om de plannen mogelijk te maken.

Positieve uitkomst verkennend onderzoek

Recent werd een gezamenlijk verkennend onderzoek afgerond naar de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling. Volgens de betrokken partijen biedt de onderzochte ontwikkelrichting voldoende kansen om de plannen verder uit te werken.

Voor de gemeente Landgraaf liggen er kansen op het gebied van woningbouw, leefbaarheid en de verdere versterking van de stationsomgeving. HEEMwonen ziet mogelijkheden om invulling te geven aan de groeiende behoefte aan betaalbare woningen en sterke buurten. Voor SVO|PL staat vooral de toekomstbestendige huisvesting van het Brandenbergcollege centraal.

Sloop appartementen Stationsplein

Als onderdeel van de ontwikkeling heeft HEEMwonen ook onderzoek gedaan naar de toekomst van haar woningbezit aan het Stationsplein.

Uit dat onderzoek blijkt dat de huidige appartementen op termijn niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Renovatie wordt niet als duurzame oplossing gezien. Daarom heeft HEEMwonen besloten de woningen begin 2028 te slopen.

De huidige bewoners zullen volgens de woningcorporatie zorgvuldig worden begeleid naar een andere passende woning.

Nieuwe kansen voor onderwijs en wonen

Volgens wethouder Freed Janssen is vernieuwing van de huisvesting noodzakelijk omdat de huidige vmbo-locatie technisch en functioneel verouderd is.

Wethouder Bart Smeets benadrukt dat de verplaatsing kansen biedt voor zowel woningbouw als de ruimtelijke versterking van de stationsomgeving.

Ook HEEMwonen-bestuurder Ralph Dautzenberg ziet mogelijkheden om nieuwe woningen te realiseren die beter aansluiten bij de woonbehoeften van de toekomst.

SVO|PL-bestuurder Marjon Epema noemt de ontwikkeling een investering in aantrekkelijk en toekomstbestendig onderwijs voor leerlingen uit Landgraaf en de regio Parkstad.

Meerjarige ontwikkeling

Project Brandenberg 2.0 bevindt zich momenteel nog in de voorbereidende fase. De komende jaren zijn aanvullende onderzoeken, verdere planvorming en bestuurlijke besluitvorming nodig voordat definitieve keuzes kunnen worden gemaakt.

De betrokken partijen benadrukken dat het gaat om een complexe gebiedsontwikkeling die zorgvuldig en gefaseerd wordt uitgevoerd. Daarbij zal veel aandacht zijn voor communicatie met bewoners, omwonenden en andere betrokkenen.

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst ligt er volgens de initiatiefnemers een stevig fundament voor een ontwikkeling die grote betekenis kan krijgen voor wonen, onderwijs en leefbaarheid in Landgraaf.

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