Bijzondere zoektocht naar het leven van een Limburgse mijningenieur

Historicus Hans Goderbauer presenteert boek Onverrichte zaken in het Nederlands Mijnmuseum

Op donderdag 2 juli 2026 presenteert historicus Hans Goderbauer zijn nieuwe boek Onverrichte zaken. De grenzeloze gedrevenheid van een Limburgse mijningenieur in het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen. Tijdens de bijeenkomst vertelt de auteur over zijn onderzoek en de totstandkoming van het boek. Bezoekers krijgen bovendien de gelegenheid om vragen te stellen en een gesigneerd exemplaar aan te schaffen.

Persoonlijke zoektocht

De aanleiding voor het boek ontstond toen Goderbauer in de kelder van zijn ouderlijk huis in Schaesberg een oude foto van zijn vader ontdekte. Wat volgde was een jarenlange zoektocht naar het leven van Lodi Goderbauer, een voormalig hoofdingenieur bij de Oranje-Nassau Mijnen.

In archieven, agenda’s, documenten en persoonlijke bezittingen stuitte de auteur op een indrukwekkend en soms aangrijpend verhaal. Zo komt onder meer het verblijf van zijn vader in Kamp Vught aan bod, evenals een jarenlang juridisch conflict met de directie van de Oranje-Nassau Mijnen over zijn ontslag en de rechten op zijn uitvindingen.

Uniek inkijkje in de mijnhistorie

Het boek biedt ruim vijftig jaar na de mijnsluitingen een bijzonder inkijkje in de Limburgse mijnindustrie en de persoonlijke gevolgen van de veranderingen binnen de sector.

Daarnaast behandelt Onverrichte zaken thema’s als familiegeschiedenis, loyaliteit, eenzaamheid en ziekte. Het verhaal laat zien hoe een gedreven mijningenieur uiteindelijk werd geconfronteerd met een ernstige, destijds nog onbekende ziekte die zijn leven ingrijpend veranderde.

Boekpresentatie in Heerlen

De presentatie vindt plaats in het Nederlands Mijnmuseum aan de Dr. Poelsstraat in Heerlen.

Programma

🕝 14.30 uur – Start boekpresentatie

☕ 16.00 uur – Nazit met koffie en thee en gelegenheid tot signeren

Voor de bijeenkomst is een beperkt aantal tickets beschikbaar. Een ticket kost €11,- en geeft op 2 juli toegang tot zowel de presentatie als het museum.

Het boek Onverrichte zaken is vanaf 23 juni verkrijgbaar in de museumwinkel van het Nederlands Mijnmuseum.

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