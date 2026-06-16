Wacht op mij’: ontroerende voorstelling over dementie in Theater Landgraaf

Productiegroep Mesjogge brengt met ‘Wacht op mij’ een ontroerende voorstelling over dementie en verbondenheid.

Productiegroep Mesjogge brengt op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni de nieuwe zelfgeschreven voorstelling ‘Wacht op mij’ naar Theater Landgraaf. Het stuk vertelt een warm en aangrijpend verhaal over dementie en de impact die de ziekte heeft op zowel de persoon zelf als de mensen om haar heen.

Het verhaal speelt zich af in 1974 en 1984 en draait om een jonge vrouw die de diagnose Alzheimer krijgt. Hoewel Alzheimer sinds 1984 officieel wordt erkend als hersenziekte, blijft de ziekte voor veel mensen een ingrijpend en emotioneel proces.

Warm verhaal rondom een moeilijk onderwerp

In de voorstelling volgen bezoekers een groep kleurrijke personages die ieder op hun eigen manier omgaan met de gevolgen van dementie. Daarbij staat niet zozeer de ziekte zelf centraal, maar vooral de menselijke kant van het verhaal.

De makers omschrijven de productie als een warm verhaal rondom een triest onderwerp. De voorstelling wil geen uitleg geven over dementie of vertellen hoe mensen ermee om moeten gaan. Wel wil de groep steun en herkenning bieden aan iedereen die direct of indirect met dementie te maken krijgt.

Ervaren makers

Productiegroep Mesjogge bestaat uit zeven volwassen spelers. De voorstelling werd gezamenlijk bedacht en vervolgens uitgeschreven door Roger Meulenberg.

Meulenberg is al bijna dertig jaar werkzaam binnen de psycho-geriatrie en heeft veel ervaring in de begeleiding van mensen met dementie. Die kennis en ervaring vormen mede de basis voor deze bijzondere productie.

Praktische informatie

📅 Vrijdag 19 juni (try-out) – 19.00 uur

📅 Zaterdag 20 juni – 19.00 uur

📅 Zondag 21 juni – 14.30 uur

📍 Theater Landgraaf

🎟️ Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Theater Landgraaf.

Let op: De voorstelling bevat thema’s zoals ongeneeslijke ziekte, dementie en zelfdoding.

About The Author