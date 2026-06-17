Leergang LASSO van start: opleiding moet sociale stedelijke ontwikkeling versterken

De Leergang Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling (LASSO) werd officieel gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Gouvernement in Maastricht.
In het Gouvernement in Maastricht is donderdag het startsein gegeven voor de Leergang Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling (LASSO). Het tien maanden durende programma brengt bestuurders, professionals en bewoners samen die zich inzetten voor leefbaarheid, veiligheid en kansengelijkheid in kwetsbare wijken.
De leergang is ontwikkeld vanuit samenwerking tussen onder meer het Nationaal Programma Heerlen-Noord, de Open Universiteit en andere partners uit wetenschap, bestuur en praktijk. Het programma bestaat uit vijf samenhangende modules waarin deelnemers werken aan vraagstukken rond sociale stedelijke ontwikkeling. Daarbij worden academische kennis, praktijkervaring en data gecombineerd.
Volgens de initiatiefnemers sluit LASSO aan op de uitdagingen waarmee verschillende Limburgse wijken te maken hebben. De opleiding richt zich op het versterken van lokale samenwerkingen en het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak voor thema’s als wonen, werken, leren, gezondheid en veiligheid.
Gedeputeerde Marc van Caldenberg benadrukte tijdens de opening het belang van een gebiedsgerichte aanpak. Volgens hem biedt de leergang deelnemers de kennis en instrumenten om maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan te pakken en resultaten beter meetbaar te maken.
Nicole Ummelen, voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit, stelde dat complexe maatschappelijke vraagstukken niet vanuit één organisatie of discipline kunnen worden opgelost. Volgens haar moet samenwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk leiden tot betere kansen voor inwoners van kwetsbare wijken.
Ook Ron Meyer van het Nationaal Programma Heerlen-Noord sprak zijn waardering uit voor de start van de opleiding. Hij noemde LASSO een initiatief dat is voortgekomen uit ervaringen in Heerlen-Noord en inmiddels is uitgegroeid tot een landelijke leergang voor mensen die betrokken zijn bij sociale ontwikkelprogramma’s.
De Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling organiseert al langer kennis- en inspiratiesessies rond thema’s die spelen in Heerlen-Noord en andere gebieden binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De nieuwe leergang vormt volgens de betrokken organisaties een volgende stap in het delen van kennis en het versterken van de uitvoeringskracht in wijken.
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.