SCHUNCK opent zomerprogramma met overzichtstentoonstelling Ina van Zyl

SCHUNCK heeft zondag het museale zomerprogramma geopend met de tentoonstelling Where Are You From van kunstenaar Ina van Zyl. Tijdens de opening in het Glaspaleis waren ongeveer 170 genodigden aanwezig. Naast het eerste grote Nederlandse overzicht van Van Zyl openden ook drie nieuwe presentaties van Charlotte Koenen, Gladys Zeevaarders en Romy Finke.

Met Where Are You From presenteert SCHUNCK bijna dertig jaar werk van Van Zyl. De tentoonstelling brengt vroege comics, tekeningen en schilderijen samen en laat zien hoe de kunstenaar de grenzen tussen portret, stilleven en landschap onderzoekt.

Van Zyl staat bekend om haar sterk ingezoomde voorstellingen van onder meer tenen, huid, bloemen, vruchten en alledaagse objecten. Door deze onderwerpen uit hun gebruikelijke context te halen, ontstaan nieuwe associaties en perspectieven. Thema’s als schoonheid, kwetsbaarheid, verlangen en herkomst spelen daarbij een belangrijke rol.

Een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling is de presentatie van vijftien werken van Aad de Haas. Van Zyl stelde deze selectie zelf samen uit de collectie van SCHUNCK, aangevuld met bruiklenen. Daarmee laat zij zien welke artistieke verwantschappen zij ziet tussen haar eigen werk en dat van De Haas.

Nieuwe presentaties

Naast de overzichtstentoonstelling zijn in het Glaspaleis drie nieuwe presentaties geopend.

In het Atrium toont Charlotte Koenen Afterimage, een grootschalige installatie die voortkomt uit haar onderzoek naar negentiende-eeuwse lavoirs, historische washuizen op het Franse platteland. Met gekantrecht hout, lichtgevoelige gelatine en fotografische afdrukken onderzoekt zij de relatie tussen architectuur, water en herinnering.

In de Vitrine presenteert Gladys Zeevaarders Mein Freund, der Baum. Met tekeningen, grafiek en weefwerk onderzoekt zij de sporen die mensen achterlaten in hun omgeving en de voortdurende wisselwerking tussen mens en natuur.

Het Trappenhuis staat dit jaar in het teken van Romy Finke. Voor STAIRCASE ontwikkelde zij een reeks zogenoemde Viewfinders die bezoekers nieuwe perspectieven bieden op het gebouw, de stad en de collectie van SCHUNCK. Daarnaast toont zij werk van kunstenaars die haar persoonlijk en artistiek inspireren, waaronder Karin Peulen, Nieke Lemmens, Nonzuzo Gxekwa, Francy Finke en Petra Finke.

Activiteitenprogramma

Rond de tentoonstelling van Ina van Zyl organiseert SCHUNCK de komende maanden een uitgebreid publieksprogramma met rondleidingen, workshops, yogasessies, filmvertoningen en de dertiende editie van het Frictions Festival.

Where Are You From van Ina van Zyl, Afterimage van Charlotte Koenen en Mein Freund, der Baum van Gladys Zeevaarders zijn te zien tot en met 25 oktober 2026. STAIRCASE van Romy Finke blijft gedurende een langere periode in het Trappenhuis van SCHUNCK te bezoeken.

Foto: Anne Jannes

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