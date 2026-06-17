Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
17 juni 2026

Nog twee dagen tot Pinkpop 2026. Zijn jullie er klaar voor?

Redactie van PA | Lidia Carreno 48 minuten geleden
Festivalgangers op het terrein van Pinkpop in Landgraaf.

Een goede voorbereiding zorgt voor een zorgeloos Pinkpop-weekend in Landgraaf.

Nog twee dagen en dan stroomt Megaland weer vol met duizenden muziekliefhebbers. Of je nu voor één dag komt of het hele weekend op de camping verblijft, een goede voorbereiding maakt het verschil. Met deze Pinkpop-checklist ga je goed voorbereid op pad en kun je optimaal genieten van het festivalweekend.

Festivalbezoekers staan vooraan bij een podium tijdens Pinkpop in Landgraaf.
Festivalgangers maken zich op voor een nieuw weekend vol muziek, sfeer en ontmoetingen tijdens Pinkpop op Megaland in Landgraaf. Foto: Lidia Carreno Photography

✔ Tickets, ID en telefoon

Begin met de basis:

  • Festivalticket (digitaal of geprint)
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Mobiele telefoon
  • Powerbank
  • Oplader en kabels
  • Bankpas of creditcard

Pinkpop kan bezoekers vragen zich te legitimeren. Ook voor leeftijdscontrole bij alcohol is een ID noodzakelijk.

✔ Voor op het festivalterrein

  • Zonnebrandcrème
  • Zonnebril
  • Pet of hoed
  • Regenponcho
  • Hervulbare waterfles (indien toegestaan volgens de huisregels)
  • Kleine rugzak of heuptas
  • Oordoppen
  • Zakdoekjes of tissues

Het weer in Limburg kan snel omslaan. Ervaren festivalgangers raden aan altijd voorbereid te zijn op zowel zon als regen.

✔ Voor de camping

Kampeer je op Pinkpop? Vergeet dan niet:

  • Tent
  • Haringen en hamer
  • Slaapzak
  • Luchtbed of slaapmat
  • Kussen
  • Campingstoel
  • Zaklamp of hoofdlamp
  • Vuilniszakken
  • Toiletspullen
  • Handdoek
  • Natte doekjes

Op de camping mag bij binnenkomst maximaal acht liter drank per persoon worden meegenomen in gesloten verpakkingen. Glas en sterke drank zijn niet toegestaan.

✔ Kleding

Neem meer mee dan je denkt nodig te hebben:

  • Comfortabele schoenen
  • Waterdichte schoenen of laarzen
  • Extra sokken
  • Warme trui of vest voor de avond
  • Regenjas
  • Reservekleding

Megaland kan bij regen snel modderig worden. Goede schoenen maken een groot verschil tijdens een festivalweekend.

✔ Medicatie en gezondheid

Gebruik je medicijnen?

  • Neem voldoende medicatie mee
  • Zorg voor een medicatiepaspoort of medicatieoverzicht
  • Vergeet eventuele hulpmiddelen niet

Voor sommige medicijnen kan Pinkpop om aanvullende documentatie vragen bij de toegankelijke ingang.

✔ Bekijk vooraf de plattegrond

Dit jaar zijn er enkele veranderingen op het terrein, waaronder het nieuwe Sun Square, een extra looproute via het Reumkenspad en vernieuwde campingindelingen. Het loont om vooraf de plattegrond te bekijken zodat je snel weet waar de podia, lockers en eetgelegenheden zich bevinden.

Laatste tip

Download vooraf de timetable, spreek een ontmoetingspunt af met vrienden en laad je telefoon volledig op voordat je vertrekt. Met headliners als Foo Fighters, The Cure en Twenty One Pilots wil je geen enkel hoogtepunt missen.

About The Author

Redactie van PA | Lidia Carreno

See author's posts

Meer zoals dit

Ina van Zyl SCHUNCK

SCHUNCK opent zomerprogramma met overzichtstentoonstelling Ina van Zyl

Redactie van ParkstadActueel 1 uur geleden
Start van de Leergang Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling (LASSO) in Maastricht.

Leergang LASSO van start: opleiding moet sociale stedelijke ontwikkeling versterken

Redactie van ParkstadActueel 2 uur geleden
Spelers van Productiegroep Mesjogge tijdens de voorstelling Wacht op mij over dementie

Wacht op mij’: ontroerende voorstelling over dementie in Theater Landgraaf

Redactie van ParkstadActueel 18 uur geleden
Deelnemers van IVN Kerkrade bezoeken het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek en C-mine in Genk

IVN Kerkrade bezoekt Natuurhulpcentrum Opglabbeek en C-mine Genk

Redactie van ParkstadActueel 18 uur geleden
Kunstwerk Blijf nabij op het Burgemeester Van Grunsvenplein in Heerlen

Bijzonder kunstwerk in Heerlen maakt palliatieve zorg bespreekbaar

Redactie van ParkstadActueel 19 uur geleden
Ontwikkeling Brandenberg 2.0 in Landgraaf met plannen voor onderwijs, woningbouw en stationsomgeving

Landgraaf zet volgende stap met Brandenberg 2.0: onderwijs, wonen en stationsomgeving verbonden

Redactie van ParkstadActueel 19 uur geleden

Ook het bekijken waard

Festivalgangers op het terrein van Pinkpop in Landgraaf.

Nog twee dagen tot Pinkpop 2026. Zijn jullie er klaar voor?

Redactie van PA | Lidia Carreno 48 minuten geleden
Ina van Zyl SCHUNCK

SCHUNCK opent zomerprogramma met overzichtstentoonstelling Ina van Zyl

Redactie van ParkstadActueel 1 uur geleden
Start van de Leergang Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling (LASSO) in Maastricht.

Leergang LASSO van start: opleiding moet sociale stedelijke ontwikkeling versterken

Redactie van ParkstadActueel 2 uur geleden
Gezond Eten: Essentiële Informatie voor een Betere Levensstijl

Gezond Eten: Essentiële Informatie voor een Betere Levensstijl

Redactie van ParkstadActueel 16 uur geleden
Spelers van Productiegroep Mesjogge tijdens de voorstelling Wacht op mij over dementie

Wacht op mij’: ontroerende voorstelling over dementie in Theater Landgraaf

Redactie van ParkstadActueel 18 uur geleden