Nog twee dagen tot Pinkpop 2026. Zijn jullie er klaar voor?
Nog twee dagen en dan stroomt Megaland weer vol met duizenden muziekliefhebbers. Of je nu voor één dag komt of het hele weekend op de camping verblijft, een goede voorbereiding maakt het verschil. Met deze Pinkpop-checklist ga je goed voorbereid op pad en kun je optimaal genieten van het festivalweekend.
✔ Tickets, ID en telefoon
Begin met de basis:
- Festivalticket (digitaal of geprint)
- Geldig legitimatiebewijs
- Mobiele telefoon
- Powerbank
- Oplader en kabels
- Bankpas of creditcard
Pinkpop kan bezoekers vragen zich te legitimeren. Ook voor leeftijdscontrole bij alcohol is een ID noodzakelijk.
✔ Voor op het festivalterrein
- Zonnebrandcrème
- Zonnebril
- Pet of hoed
- Regenponcho
- Hervulbare waterfles (indien toegestaan volgens de huisregels)
- Kleine rugzak of heuptas
- Oordoppen
- Zakdoekjes of tissues
Het weer in Limburg kan snel omslaan. Ervaren festivalgangers raden aan altijd voorbereid te zijn op zowel zon als regen.
✔ Voor de camping
Kampeer je op Pinkpop? Vergeet dan niet:
- Tent
- Haringen en hamer
- Slaapzak
- Luchtbed of slaapmat
- Kussen
- Campingstoel
- Zaklamp of hoofdlamp
- Vuilniszakken
- Toiletspullen
- Handdoek
- Natte doekjes
Op de camping mag bij binnenkomst maximaal acht liter drank per persoon worden meegenomen in gesloten verpakkingen. Glas en sterke drank zijn niet toegestaan.
✔ Kleding
Neem meer mee dan je denkt nodig te hebben:
- Comfortabele schoenen
- Waterdichte schoenen of laarzen
- Extra sokken
- Warme trui of vest voor de avond
- Regenjas
- Reservekleding
Megaland kan bij regen snel modderig worden. Goede schoenen maken een groot verschil tijdens een festivalweekend.
✔ Medicatie en gezondheid
Gebruik je medicijnen?
- Neem voldoende medicatie mee
- Zorg voor een medicatiepaspoort of medicatieoverzicht
- Vergeet eventuele hulpmiddelen niet
Voor sommige medicijnen kan Pinkpop om aanvullende documentatie vragen bij de toegankelijke ingang.
✔ Bekijk vooraf de plattegrond
Dit jaar zijn er enkele veranderingen op het terrein, waaronder het nieuwe Sun Square, een extra looproute via het Reumkenspad en vernieuwde campingindelingen. Het loont om vooraf de plattegrond te bekijken zodat je snel weet waar de podia, lockers en eetgelegenheden zich bevinden.
Laatste tip
Download vooraf de timetable, spreek een ontmoetingspunt af met vrienden en laad je telefoon volledig op voordat je vertrekt. Met headliners als Foo Fighters, The Cure en Twenty One Pilots wil je geen enkel hoogtepunt missen.
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