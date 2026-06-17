Nog twee dagen tot Pinkpop 2026. Zijn jullie er klaar voor?

Een goede voorbereiding zorgt voor een zorgeloos Pinkpop-weekend in Landgraaf.

Nog twee dagen en dan stroomt Megaland weer vol met duizenden muziekliefhebbers. Of je nu voor één dag komt of het hele weekend op de camping verblijft, een goede voorbereiding maakt het verschil. Met deze Pinkpop-checklist ga je goed voorbereid op pad en kun je optimaal genieten van het festivalweekend.

✔ Tickets, ID en telefoon

Begin met de basis:

Festivalticket (digitaal of geprint)

Geldig legitimatiebewijs

Mobiele telefoon

Powerbank

Oplader en kabels

Bankpas of creditcard

Pinkpop kan bezoekers vragen zich te legitimeren. Ook voor leeftijdscontrole bij alcohol is een ID noodzakelijk.

✔ Voor op het festivalterrein

Zonnebrandcrème

Zonnebril

Pet of hoed

Regenponcho

Hervulbare waterfles (indien toegestaan volgens de huisregels)

Kleine rugzak of heuptas

Oordoppen

Zakdoekjes of tissues

Het weer in Limburg kan snel omslaan. Ervaren festivalgangers raden aan altijd voorbereid te zijn op zowel zon als regen.

✔ Voor de camping

Kampeer je op Pinkpop? Vergeet dan niet:

Tent

Haringen en hamer

Slaapzak

Luchtbed of slaapmat

Kussen

Campingstoel

Zaklamp of hoofdlamp

Vuilniszakken

Toiletspullen

Handdoek

Natte doekjes

Op de camping mag bij binnenkomst maximaal acht liter drank per persoon worden meegenomen in gesloten verpakkingen. Glas en sterke drank zijn niet toegestaan.

✔ Kleding

Neem meer mee dan je denkt nodig te hebben:

Comfortabele schoenen

Waterdichte schoenen of laarzen

Extra sokken

Warme trui of vest voor de avond

Regenjas

Reservekleding

Megaland kan bij regen snel modderig worden. Goede schoenen maken een groot verschil tijdens een festivalweekend.

✔ Medicatie en gezondheid

Gebruik je medicijnen?

Neem voldoende medicatie mee

Zorg voor een medicatiepaspoort of medicatieoverzicht

Vergeet eventuele hulpmiddelen niet

Voor sommige medicijnen kan Pinkpop om aanvullende documentatie vragen bij de toegankelijke ingang.

✔ Bekijk vooraf de plattegrond

Dit jaar zijn er enkele veranderingen op het terrein, waaronder het nieuwe Sun Square, een extra looproute via het Reumkenspad en vernieuwde campingindelingen. Het loont om vooraf de plattegrond te bekijken zodat je snel weet waar de podia, lockers en eetgelegenheden zich bevinden.

Laatste tip

Download vooraf de timetable, spreek een ontmoetingspunt af met vrienden en laad je telefoon volledig op voordat je vertrekt. Met headliners als Foo Fighters, The Cure en Twenty One Pilots wil je geen enkel hoogtepunt missen.

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