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17 juni 2026

Tim Weijers nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Mijnmuseum

Redactie van ParkstadActueel 4 uur geleden
Tim Weijers, de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Mijnmuseum.

Tim Weijers is per 16 juni 2026 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen.

Tim Weijers is per 16 juni 2026 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Mijnmuseum. Hij volgt Kelly Regterschot op, die sinds september 2022 voorzitter was van de raad.

Het Nederlands Mijnmuseum spreekt zijn waardering uit voor de inzet van Regterschot gedurende haar voorzitterschap. In deze periode werkte het museum verder aan de ontwikkeling van zijn rol als plek waar het mijnverleden van Zuid-Limburg wordt bewaard, verteld en verbonden met actuele maatschappelijke thema’s in de voormalige Mijnstreek.

Met de benoeming van Weijers krijgt de Raad van Toezicht een voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en een sterke regionale betrokkenheid. Hij was jarenlang wethouder en locoburgemeester van Kerkrade. Sinds december 2024 is hij directeur van Stichting Gezond in Mijn Streek, een organisatie die zich richt op gezondheid, vitaliteit, educatie en preventie in Parkstad.

Volgens museumdirecteur Leen Roels sluit de ervaring van Weijers goed aan bij de positie van het Nederlands Mijnmuseum binnen Heerlen en de bredere Mijnstreek.

Weijers noemt zijn benoeming een eervolle taak. Volgens hem vertelt het museum een verhaal dat nauw verbonden is met de identiteit van de regio en met zijn eigen familiegeschiedenis. Hij wil zich samen met de Raad van Toezicht, de directie, medewerkers en vrijwilligers inzetten voor de verdere ontwikkeling van het museum als plek van herinnering, ontmoeting en toekomstgericht cultureel erfgoed.

Kelly Regterschot kijkt met tevredenheid terug op haar periode als voorzitter. Zij benadrukt dat het museum een belangrijk deel van de regionale geschiedenis bewaart en deze steeds opnieuw betekenis geeft voor nieuwe generaties.

Over het Nederlands Mijnmuseum

Het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen vertelt het verhaal van de mijnbouw in Zuid-Limburg. Bezoekers maken kennis met de geschiedenis van het werken onder en boven de grond en ontdekken hoe de mijnindustrie de regio heeft gevormd. Het museum besteedt daarbij aandacht aan zowel de economische en sociale impact van het mijnverleden als aan de toekomst van de Mijnstreek.

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