Aantal tweewielerdiefstallen in Heerlen stijgt in eerste maanden van 2026

In Heerlen werden in de eerste vier maanden van 2026 meer tweewielers gestolen dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In de eerste vier maanden van 2026 zijn in Heerlen 133 tweewielers gestolen. Dat zijn dertien diefstallen meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen 120 incidenten werden geregistreerd. Daarmee zet de stijgende trend van fiets- en bromfietsdiefstallen in de gemeente door.

Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite Overstappen.nl op basis van recente politiecijfers.

Landelijk nam het aantal geregistreerde diefstallen van fietsen, bromfietsen en snorfietsen in de eerste vier maanden van 2026 licht toe. Het aantal meldingen steeg van 28.612 naar 29.105, een stijging van 1,7 procent. De verschillen tussen gemeenten zijn echter groot.

Amsterdam voert de lijst aan met 3.829 geregistreerde diefstallen, gevolgd door Den Haag (1.725), Rotterdam (1.613), Utrecht (1.479) en Groningen (1.044). De grootste absolute stijging werd gemeten in Den Haag, waar het aantal diefstallen met 194 gevallen toenam. Zwolle liet juist de grootste daling zien, met 34,7 procent minder meldingen.

Grote financiële gevolgen

Volgens Nick Brendel, expert fietsverzekeringen bij Overstappen.nl, blijft tweewielerdiefstal een probleem met grote gevolgen voor slachtoffers.

“De data laat een grillig beeld zien. Terwijl de kans op diefstal in steden als Den Haag en Groningen hard stijgt, laat Rotterdam juist een daling zien. Ongeacht de lokale trends blijft de impact van tweewielerdiefstal groot door de hoge aanschafwaarde van moderne tweewielers.”

Met name elektrische fietsen vertegenwoordigen vaak een aanzienlijke waarde, waardoor de financiële schade bij diefstal flink kan oplopen.

Verzekering stelt voorwaarden

Wie slachtoffer wordt van diefstal kan niet automatisch rekenen op een uitkering van de verzekering. Een tweewieler is doorgaans alleen verzekerd wanneer hiervoor een specifieke fiets- of tweewielerverzekering is afgesloten.

Daarnaast stellen verzekeraars vaak eisen aan de beveiliging van de fiets. In veel gevallen is een ART-goedgekeurd slot verplicht. Bij elektrische fietsen of duurdere modellen kunnen zelfs meerdere sloten vereist zijn.

Volgens Brendel kan een verzekeraar een schadeclaim afwijzen wanneer niet aan de gestelde beveiligingsvoorwaarden is voldaan.

Preventie blijft daarom volgens experts een belangrijk middel om diefstal te voorkomen, zeker in gemeenten waar het aantal incidenten stijgt.

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