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19 juni 2026

Festivalgangers trotseren extreme hitte bij aankomst op Pinkpop

Redactie van PA | Lidia Carreno 3 uur geleden
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Puffend en zwetend kwamen donderdag duizenden festivalgangers aan op de campings van Pinkpop. De temperatuur liep op tot zomerse waarden met veel vocht in lucht waardoor het zwaar tropisch voelt. De tocht naar het festivalterrein was voor velen een flinke uitdaging.

Toch leek de warmte de pret nauwelijks te drukken. Overal waren lachende gezichten te zien. Vriendengroepen trokken met tenten, koelboxen en campingstoelen richting hun tijdelijke verblijfplaats voor het weekend. Ondanks de hitte overheerste vooral de voorpret voor drie dagen muziek, ontmoeting en festivalsfeer.

Op verschillende plekken zochten de festivalgangers de schaduw op of namen ze even de tijd om uit te rusten voordat ze hun weg vervolgden naar de camping. Let goed op jezelf tijdens de warmte

Met de hoge temperaturen is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan je gezondheid. Organisatoren en hulpdiensten adviseren om voldoende water te drinken, regelmatig de schaduw op te zoeken en luchtige kleding te dragen.

Ook alcohol verdient extra aandacht. Door de warmte kan alcohol sneller effect hebben en neemt de kans op uitdroging toe. Het advies is daarom om alcoholische drankjes af te wisselen met water en goed naar de signalen van het lichaam te luisteren.

Tips voor een veilig festivalweekend:

  • Drink regelmatig water, ook als je geen dorst hebt.
  • Zoek regelmatig verkoeling op in de schaduw.
  • Draag een pet of hoed tegen de zon.
  • Smeer je meerdere keren per dag in met zonnebrand.
  • Eet voldoende om je energieniveau op peil te houden.
  • Wissel alcohol af met water of frisdrank.
  • Let ook op je vrienden en grijp in als iemand zich niet lekker voelt.

Het blijft het hele weekend warm.

Foto’s: Lidia Carreno Photography

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Redactie van PA | Lidia Carreno

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