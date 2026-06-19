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19 juni 2026

Kinderopvang Op ’t Bergske viert 10-jarig jubileum

Redactie van ParkstadActueel 5 uur geleden
Medewerkers en kinderen van Kinderopvang Op ’t Bergske tijdens het 10-jarig jubileum in Ubachsberg.

Kinderopvang Op ’t Bergske viert haar 10-jarig bestaan en kijkt terug op een decennium van groei, ontwikkeling en persoonlijke aandacht.

Kinderopvang Op ’t Bergske bestaat tien jaar. Wat begon als een kleinschalige opvang met een huiselijk karakter is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een professionele kinderopvangorganisatie waar persoonlijke aandacht, veiligheid en ontwikkeling centraal staan.

Sinds de oprichting vormen warmte, betrokkenheid en aandacht voor ieder kind de basis van de opvang. Volgens de organisatie zijn deze kernwaarden ook na tien jaar nog onverminderd belangrijk. Ouders waarderen vooral de persoonlijke benadering en de vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen spelen, leren en groeien.

In de afgelopen tien jaar heeft Kinderopvang Op ’t Bergske zich verder ontwikkeld met een sterk pedagogisch beleid, deskundige medewerkers en een omgeving die kinderen stimuleert om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen. Daarbij is volgens de organisatie de huiselijke sfeer altijd behouden gebleven.

Peuterspeelzaal behouden voor het dorp

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de kinderopvang was de overname van de peuterspeelzaal in 2024. Hiermee bleef een belangrijke voorziening voor jonge gezinnen in Ubachsberg behouden. Tegelijkertijd ontstond een nauwere verbinding tussen kinderopvang en peuterontwikkeling.

Door deze uitbreiding kunnen kinderen gebruik blijven maken van zowel de vertrouwde peuterspeelzaal als de kinderopvangvoorzieningen van Op ’t Bergske. Volgens de organisatie sluit dit aan bij de visie om kinderen een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving te bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Daarnaast benadrukt de kinderopvang haar betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Als organisatie uit het dorp voelt Op ’t Bergske zich nauw verbonden met inwoners en gezinnen uit Ubachsberg en omgeving.

Trots op tien jaar ontwikkeling

Het team van Kinderopvang Op ’t Bergske kijkt met trots terug op het afgelopen decennium.

“Onze kracht zit in de combinatie van professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid. Elk kind is uniek en verdient een plek waar het zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt,” aldus het team.

Het jubileum vormt volgens de organisatie een moment om stil te staan bij de vele kinderen, ouders en medewerkers die de afgelopen tien jaar onderdeel zijn geweest van de opvang. Hun vertrouwen en betrokkenheid hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Met het tienjarig bestaan kijkt Kinderopvang Op ’t Bergske niet alleen terug op de afgelopen jaren, maar ook vooruit. De missie blijft volgens de organisatie onveranderd: het bieden van een liefdevolle, huiselijke en professionele omgeving waar kinderen kunnen groeien, ontdekken en zichzelf mogen zijn.

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Redactie van ParkstadActueel

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