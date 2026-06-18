Voor Stefanie en haar vrienden is het de eerste Pinkpop: “De Foo Fighters willen we absoluut zien”

Stefanie, Noa en Tijs beleven dit jaar hun eerste Pinkpop. Ondanks de extreme hitte overheerst de voorpret voor een weekend vol muziek.

Met een rugzak op haar schouders, zware tassen en een brede glimlach op haar gezicht begon voor de 19-jarige Stefanie uit Oud-Beijerland (vlakbij Rotterdam) donderdag haar eerste Pinkpop-avontuur. Samen met haar vrienden Noa (19) en Tijs (19) reisde ze af naar Landgraaf voor een weekend vol muziek, zon en nieuwe ervaringen.

Voor Stefanie staat er één band met stip bovenaan haar verlanglijstje. “De Foo Fighters wil ik echt heel graag live zien,” vertelt ze enthousiast. Maar ook Twenty One Pilots behoort tot haar favorieten en daarnaast kijkt de vriendengroep uit naar het optreden van The Cure. Dit waren genoeg redenen om naar Pinkpop te gaan.

In het dagelijks leven werkt Stefanie in de horeca. Na een drukke periode heeft ze gekozen voor een tussenjaar. Deze zomer wil ze vooral genieten van haar vrije tijd, festivals bezoeken en herinneringen maken met vrienden. Pinkpop vormt daarbij één van de hoogtepunten.

De reis naar de camping verliep niet helemaal volgens plan. Door de enorme drukte en de extreme warmte werden de drie jongeren aanvankelijk de verkeerde kant op gestuurd. Met temperaturen die ver boven de 30 graden uitkwamen, was de tocht met bagage allesbehalve eenvoudig.

Na navraag bij medewerkers op het terrein kregen ze hulp uit onverwachte hoek. Een aantal medewerkers die met een busje onderweg was, bood aan hen een stuk mee te nemen. Daardoor konden Stefanie, Noa en Tijs tot aan een rotonde dichtbij het festivalterrein meerijden. Hartstikke lief.

Vanaf daar ging de reis te voet verder richting de nieuwe groepscamping, een van de vernieuwingen van Pinkpop dit jaar. Uiteindelijk bleek echter dat hun verblijfplaats niet op de groepscamping lag, maar op Camping B. Nog een stuk lopen; 20 minuutjes zegt ze lachend nadat ze het gevraagd had.

Ondanks de extra kilometers bleef de stemming goed. Lachend en zichtbaar enthousiast vervolgden de drie hun weg over het terrein. Nadat we afscheid hadden genomen, bedankten ze ons voor de hulp en zetten ze hun tocht voort richting hun tentplek.

Voor Stefanie is het allemaal onderdeel van de ervaring. De hitte, de drukte en de zoektocht naar de juiste camping kunnen de voorpret niet bederven. Integendeel. Voor haar, Noa en Tijs is het festivalweekend nu echt begonnen.

Foto’s: Lidia Carreno Photography

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