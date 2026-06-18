Inbraak bij BMX-baan FCC Limburg Zuid in Landgraaf: kinderhelmen gestolen

Bij de BMX-baan van FCC Limburg Zuid in Park Strijthagen in Landgraaf is de afgelopen dagen ingebroken. Daarbij zijn onder meer kinderhelmen gestolen die de vereniging gebruikt als leenhelmen voor kinderen die kennis willen maken met de BMX-sport.

Volgens de vereniging is het verlies van deze helmen extra pijnlijk. De leenhelmen worden ingezet voor kinderen die BMX eerst willen uitproberen voordat zij zelf materiaal aanschaffen. Door de diefstal bestaat de kans dat kinderen niet direct kunnen deelnemen aan activiteiten.

Naast de kinderhelmen zijn ook eigendommen van vrijwilligers verdwenen. Deze vrijwilligers waren bezig met werkzaamheden voor de vereniging.

FCC Limburg Zuid laat weten het verdrietig te vinden dat er wordt gestolen van een vereniging die volledig draait op vrijwilligers en zich inzet voor kinderen en de sport.

De vereniging roept mensen op om uit te kijken naar aangeboden BMX-kinderhelmen of andere verdachte situaties. Wie informatie heeft over de inbraak of de gestolen spullen wordt verzocht contact op te nemen met de vereniging.

De BMX-baan van FCC Limburg Zuid is gevestigd in Park Strijthagen in Landgraaf.

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