Steeds meer basisscholen in Zuid-Limburg vieren feest zonder traktaties

Het aantal basisscholen in Zuid-Limburg met een feestbeleid zonder traditionele traktaties is gestegen naar 51 procent.

Steeds meer basisscholen in Zuid-Limburg kiezen voor een feestbeleid zonder traditionele traktaties. Uit cijfers van de JOGG-monitor blijkt dat het aandeel scholen met een dergelijk beleid is gestegen van 35 procent in 2023 naar 51 procent in 2025.

De ontwikkeling maakt deel uit van de JOGG-aanpak (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst). Hierin werken gemeenten, de GGD, scholen en andere partners samen aan een gezonde leefomgeving voor kinderen. Binnen deze aanpak wordt op scholen via de Gezonde School-aanpak aandacht besteed aan gezondheid, beweging en gezonde keuzes.

Volgens Githe Clermonts, programmacoördinator JOGG bij GGD Zuid-Limburg, laat de stijging zien dat scholen steeds bewuster werken aan een gezonde schoolomgeving.

“Mooi om te zien dat steeds meer scholen bewust bouwen aan een gezonde schoolomgeving, waarin kinderen gezond en met plezier kunnen opgroeien”, aldus Clermonts.

Extra aandacht voor feestbeleid

Om scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezond feestbeleid werd in 2024 extra ingezet op communicatie en kennisdeling. Zo organiseerden de betrokken partijen een webinar voor basisscholen. Er werden voorbeelden en suggesties gedeeld via nieuwsbrieven en Gezonde School-adviseurs.

Ook in 2026 wordt opnieuw aandacht besteed aan het onderwerp. Daarbij wordt onder meer een video ingezet. Daarin laat een basisschool in de gemeente Eijsden-Margraten zien hoe een feestbeleid zonder traktaties in de praktijk werkt.

Kind centraal tijdens verjaardagen

De jaarlijkse JOGG-monitor brengt onder meer het beleid van scholen rond voeding, beweging, welbevinden en roken of vapen in kaart. Uit de meest recente cijfers blijkt dat steeds meer scholen bewust kiezen voor afspraken rond traktaties, vieringen en andere feestmomenten.

Volgens Judith Aerdts, coördinator Gezonde School bij GGD Zuid-Limburg, draagt een feestbeleid zonder traktaties bij aan gelijke kansen voor alle kinderen.

“Een feestbeleid zonder traktaties zet het jarige kind centraal en draagt bij aan gelijk en gezond feestvieren voor alle kinderen”, zegt Aerdts.

De betrokken organisaties hopen dat de stijgende lijn zich de komende jaren voortzet. Ook hopen zij dat nog meer scholen kiezen voor een beleid waarin gezondheid en inclusiviteit centraal staan.

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