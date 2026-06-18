Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
18 juni 2026

John Donson en Rapper Sjors presenteren nieuwe videoclip in Maastricht

Redactie van ParkstadActueel 3 uur geleden
John Donson en Rapper Sjors tijdens hun samenwerking voor een nieuwe videoclip.

John Donson en Rapper Sjors presenteren hun nieuwe videoclip tijdens een evenement in Maastricht.

Een opvallende samenwerking in de Limburgse muziekscene krijgt deze week zijn officiële presentatie. Entertainer en producer John Donson en Rapper Sjors hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe videoclip, die zondag 21 juni wordt gepresenteerd in Maastricht.

De videoclip markeert de eerste samenwerking tussen de twee artiesten. Volgens de initiatiefnemers blijft het niet bij deze ene productie. Tijdens de presentatie wordt namelijk direct een tweede videoclip opgenomen, waarbij bezoekers de opnames van dichtbij kunnen meemaken.

De feestelijke bijeenkomst vindt plaats in De Groene Zaal in de Maastrichtse wijk Wolder. Fans en andere geïnteresseerden zijn welkom om aanwezig te zijn bij zowel de première als de nieuwe opnames.

De organisatoren spreken van een bijzondere gebeurtenis waarbij muziek, entertainment en publiek samenkomen. Bezoekers krijgen bovendien de kans om mogelijk zelf in beeld te verschijnen tijdens de opnames van de nieuwe videoclip.

Met de samenwerking voegen John Donson en Rapper Sjors een nieuw hoofdstuk toe aan hun muzikale activiteiten. Of het bij deze twee videoclips blijft, is nog niet bekend, maar volgens betrokkenen smaakt de samenwerking naar meer.

De videoclippresentatie en de opnames vinden plaats op zondag 21 juni in De Groene Zaal in Wolder.

About The Author

Redactie van ParkstadActueel

See author's posts

Meer zoals dit

Mavo-leerlingen van het Sintermeertencollege presenteren maatschappelijke projecten samen met de Gemeente Voerendaal.

Mavo-leerlingen Sintermeertencollege zetten zich in voor maatschappelijke uitdagingen in Voerendaal

Redactie van ParkstadActueel 5 uur geleden
Automobilist vergelijkt online offertes van garages in Heerlen, Kerkrade en Landgraaf via 123Auto.

Nieuw platform 123Auto verbindt Limburgse automobilisten met garages in de regio

Redactie van ParkstadActueel 6 uur geleden
Leerlingen vieren een verjaardag op een basisschool in Zuid-Limburg zonder traditionele traktaties.

Steeds meer basisscholen in Zuid-Limburg vieren feest zonder traktaties

Redactie van ParkstadActueel 6 uur geleden
280bd862a04b6d3657d4a51b3be957e3

Inbraak bij BMX-baan FCC Limburg Zuid in Landgraaf: kinderhelmen gestolen

Redactie van ParkstadActueel 14 uur geleden
Geparkeerde fietsen in Heerlen. Het aantal tweewielerdiefstallen is in 2026 gestegen.

Aantal tweewielerdiefstallen in Heerlen stijgt in eerste maanden van 2026

Redactie van ParkstadActueel 1 dag geleden
Tim Weijers, de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Mijnmuseum.

Tim Weijers nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Mijnmuseum

Redactie van ParkstadActueel 1 dag geleden

Ook het bekijken waard

John Donson en Rapper Sjors tijdens hun samenwerking voor een nieuwe videoclip.

John Donson en Rapper Sjors presenteren nieuwe videoclip in Maastricht

Redactie van ParkstadActueel 3 uur geleden
Mavo-leerlingen van het Sintermeertencollege presenteren maatschappelijke projecten samen met de Gemeente Voerendaal.

Mavo-leerlingen Sintermeertencollege zetten zich in voor maatschappelijke uitdagingen in Voerendaal

Redactie van ParkstadActueel 5 uur geleden
Automobilist vergelijkt online offertes van garages in Heerlen, Kerkrade en Landgraaf via 123Auto.

Nieuw platform 123Auto verbindt Limburgse automobilisten met garages in de regio

Redactie van ParkstadActueel 6 uur geleden
Leerlingen vieren een verjaardag op een basisschool in Zuid-Limburg zonder traditionele traktaties.

Steeds meer basisscholen in Zuid-Limburg vieren feest zonder traktaties

Redactie van ParkstadActueel 6 uur geleden
280bd862a04b6d3657d4a51b3be957e3

Inbraak bij BMX-baan FCC Limburg Zuid in Landgraaf: kinderhelmen gestolen

Redactie van ParkstadActueel 14 uur geleden