John Donson en Rapper Sjors presenteren nieuwe videoclip in Maastricht

John Donson en Rapper Sjors presenteren hun nieuwe videoclip tijdens een evenement in Maastricht.

Een opvallende samenwerking in de Limburgse muziekscene krijgt deze week zijn officiële presentatie. Entertainer en producer John Donson en Rapper Sjors hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe videoclip, die zondag 21 juni wordt gepresenteerd in Maastricht.

De videoclip markeert de eerste samenwerking tussen de twee artiesten. Volgens de initiatiefnemers blijft het niet bij deze ene productie. Tijdens de presentatie wordt namelijk direct een tweede videoclip opgenomen, waarbij bezoekers de opnames van dichtbij kunnen meemaken.

De feestelijke bijeenkomst vindt plaats in De Groene Zaal in de Maastrichtse wijk Wolder. Fans en andere geïnteresseerden zijn welkom om aanwezig te zijn bij zowel de première als de nieuwe opnames.

De organisatoren spreken van een bijzondere gebeurtenis waarbij muziek, entertainment en publiek samenkomen. Bezoekers krijgen bovendien de kans om mogelijk zelf in beeld te verschijnen tijdens de opnames van de nieuwe videoclip.

Met de samenwerking voegen John Donson en Rapper Sjors een nieuw hoofdstuk toe aan hun muzikale activiteiten. Of het bij deze twee videoclips blijft, is nog niet bekend, maar volgens betrokkenen smaakt de samenwerking naar meer.

De videoclippresentatie en de opnames vinden plaats op zondag 21 juni in De Groene Zaal in Wolder.

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