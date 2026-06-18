Mavo-leerlingen Sintermeertencollege zetten zich in voor maatschappelijke uitdagingen in Voerendaal

Leerlingen van het Sintermeertencollege presenteerden hun ideeën voor maatschappelijke uitdagingen tijdens een bijeenkomst in Ubachsberg.

Leerlingen van de mavo-afdeling van het Sintermeertencollege hebben de afgelopen periode gewerkt aan verschillende maatschappelijke vraagstukken in opdracht van de Gemeente Voerendaal. De projecten maakten deel uit van het vak Praktijkgericht Programma Dienstverlening & Producten (D&P), waarbij leerlingen praktijkervaring opdoen door te werken aan realistische opdrachten.

Binnen het project ‘Samen voor Voerendaal’ kregen de leerlingen de opdracht om mee te denken over uitdagingen die spelen binnen de gemeente. Daarbij namen zij verschillende rollen aan, zoals communicatiemedewerker, horecamanager, sport- en bewegingsleider en mediavormgever.

De gemeente legde drie concrete vraagstukken voor aan de leerlingen. Een groep ontwikkelde gezonde driegangenmenu’s voor bezoekers van de Hoeskamer in Ubachsberg, een ontmoetingsplek voor ouderen. Andere leerlingen richtten zich op het werven van jonge vrijwilligers vanaf 15 jaar. Hiervoor maakten zij onder meer communicatiecampagnes met flyers, video’s en berichten voor sociale media.

Daarnaast werden activiteiten bedacht die jong en oud samen in beweging brengen. Met deze initiatieven wilden de leerlingen bijdragen aan meer contact tussen verschillende generaties binnen de gemeente.

Resultaten gepresenteerd in Ubachsberg

De resultaten van de projecten werden op 17 juni gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Burgerij Ubachsberg. Daar kregen de leerlingen de gelegenheid om hun ideeën en producten te laten zien aan betrokkenen van de gemeente en andere aanwezigen.

Een groep verzorgde een maaltijd voor vrijwilligers en demonstreerde daarmee de vaardigheden die tijdens het project zijn ontwikkeld. Ook werden door leerlingen ontworpen spellen gepresenteerd en gespeeld met kinderen van een nabijgelegen kinderdagverblijf. Daarnaast lichtten leerlingen een speciaal ontworpen flyer toe die moet bijdragen aan de werving van nieuwe vrijwilligers binnen de gemeente.

Aandacht voor burgerschap

Volgens het Sintermeertencollege sluit de samenwerking aan bij het speerpunt burgerschap binnen de school. Naast vakinhoudelijke kennis maken leerlingen kennis met maatschappelijke vraagstukken en ervaren zij hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen leefomgeving.

Met de samenwerking laten het Sintermeertencollege en de Gemeente Voerendaal zien hoe onderwijs en lokale samenleving elkaar kunnen versterken. Door leerlingen actief te betrekken bij bestaande uitdagingen binnen de gemeente krijgen zij de kans om praktijkervaring op te doen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

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