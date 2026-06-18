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18 juni 2026

Nieuw platform 123Auto verbindt Limburgse automobilisten met garages in de regio

Redactie van ParkstadActueel 6 uur geleden
Automobilist vergelijkt online offertes van garages in Heerlen, Kerkrade en Landgraaf via 123Auto.

Via 123Auto kunnen automobilisten in Parkstad gratis offertes vergelijken van lokale garages voor APK, onderhoud en reparaties.

Automobilisten in Parkstad kunnen via 123Auto.nl gratis offertes vergelijken van lokale garages voor APK, onderhoud en reparatie. In Heerlen, Kerkrade en Landgraaf zijn samen meer dan 235 garages aangesloten op het platform, met ruim 14.800 klantbeoordelingen. Gebruikers besparen er gemiddeld 37% op hun autokosten.

Hoe werkt het?

Bij 123Auto voert de automobilist zijn kenteken in en omschrijft de gewenste werkzaamheden. Aangesloten garages in de buurt reageren met een offerte. De consument vergelijkt tarieven, beoordelingen en openingstijden, en boekt direct online. Het gebruik is volledig gratis voor particulieren.

Het platform richt zich op alle gangbare auto-opdrachten: van een kleine of grote beurt en APK-keuring tot remmen, distributieriem, airco en trekhaak. Ook voor elektrische en hybride voertuigen zijn er in Parkstad inmiddels tientallen gespecialiseerde garages beschikbaar.

Groot aanbod in de regio

In Heerlen zijn 115 autobedrijven vergelijkbaar via 123Auto, met een gemiddelde beoordeling van 4,3 op basis van bijna 9.500 klantreviews. In Kerkrade kun je kiezen uit 79 garages in Kerkrade met een gemiddeld rapportcijfer van 4,6 – het hoogst van de drie steden. In Landgraaf zijn 41 garages in Landgraaf actief, met een gemiddelde score van 4,5.

Gemiddeld 37% besparing op onderhoud

Doordat garages actief concurreren om opdrachten, liggen de tarieven op het platform structureel lager dan bij een vaste garage zonder vergelijking. Gebruikers besparen er gemiddeld 37% op hun autoonderhoud en -reparaties. Voor een grote beurt of distributieriem kan dat al snel honderd euro of meer schelen.

Naast prijs biedt het platform transparantie over keurmerken zoals BOVAG-aansluiting, specialisaties per garage en geverifieerde reviews van eerdere klanten. Zo kunnen Parkstadse automobilisten een weloverwogen keuze maken zonder telefonisch meerdere garages te hoeven bellen.

EV en hybride ook goed vertegenwoordigd

Met de groei van elektrisch rijden in de regio is het aanbod van gespecialiseerde garages meegekomen. In Kerkrade zijn 25 garages gecategoriseerd als EV- en hybride specialist; in Landgraaf zijn dat er 13. Automobilisten met een elektrische auto of plug-inhybride vinden via 123Auto dus ook in Parkstad snel een geschikte werkplaats.

Aanvragen

Een opdracht plaatsen duurt minder dan één minuut. Via 123auto.nl voer je het kenteken in, beschrijf je de werkzaamheden en ontvang je offertes van garages in de buurt. Het gebruik is gratis.

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Redactie van ParkstadActueel

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