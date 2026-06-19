Aantal inbraken in schuren en garages in Landgraaf stijgt fors

In Landgraaf werden in de eerste vijf maanden van 2026 tientallen inbraken en diefstallen geregistreerd in schuren, garages en bergingen. Foto: Adobe Stock

Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in schuren, garages en bergingen in Landgraaf is in de eerste vijf maanden van 2026 gestegen naar 62 incidenten. In dezelfde periode vorig jaar werden slechts drie meldingen geregistreerd.

Dat blijkt uit een analyse van Overstappen.nl op basis van politiecijfers.

De stijging in Landgraaf past binnen een landelijke trend. In heel Nederland nam het aantal geregistreerde inbraken in boxen, garages en schuren toe van 4.271 naar 4.534 incidenten in de eerste vijf maanden van het jaar.

Waardevolle spullen aantrekkelijk voor inbrekers

Schuren, garages en bergingen bevatten vaak waardevolle eigendommen zoals fietsen, elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. Volgens deskundigen zijn deze ruimtes regelmatig minder goed beveiligd dan woningen, waardoor ze aantrekkelijk kunnen zijn voor criminelen.

Jeremy Broekman, verzekeringsexpert bij Overstappen.nl, wijst erop dat bewoners juist in de zomerperiode extra alert moeten zijn.

“Met de zomerperiode in aantocht, waarin veel Nederlanders langere tijd van huis zijn, neemt het belang van goede beveiliging verder toe”, aldus Broekman.

Volgens hem kunnen degelijk hang- en sluitwerk, buitenverlichting met bewegingssensoren en het veilig opbergen van kostbare bezittingen bijdragen aan het verkleinen van het risico op diefstal.

Verzekering biedt niet altijd volledige dekking

Broekman benadrukt daarnaast dat veel mensen ervan uitgaan dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch volledig onder de inboedelverzekering vallen. In de praktijk gelden vaak aanvullende voorwaarden en kunnen maximale vergoedingen lager liggen dan voor bezittingen in de woning zelf.

Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld eisen stellen aan de manier waarop een schuur of garage is afgesloten of beperkingen hanteren voor bepaalde waardevolle eigendommen.

De cijfers laten zien dat het beveiligen van schuren, garages en bergingen voor inwoners van Landgraaf steeds belangrijker wordt.

About The Author