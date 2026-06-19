Vanavond code oranje in Parkstad Limburg

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die vrijdagavond over Limburg trekken. Er is kans op veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot ongeveer 70 kilometer per uur. Door de buien kan lokaal wateroverlast ontstaan en kunnen weggebruikers hinder ondervinden. Het KNMI adviseert om de weersverwachtingen goed in de gaten te houden en voorzichtig te zijn bij buitenactiviteiten.

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die vrijdagmiddag en vanavond over delen van Nederland trekken. Vooral in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland kunnen de buien lokaal voor overlast zorgen door hevige regenval, hagel en windstoten.

Volgens het KNMI kan tijdens de zwaarste buien in korte tijd tussen de 20 en 40 millimeter regen vallen. Daarnaast zijn windstoten mogelijk tot ongeveer 70 kilometer per uur en kan hagel voorkomen met een doorsnede tot 2 centimeter. Hierdoor kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.

De onweersbuien ontstaan door de warme en vochtige lucht die momenteel boven Nederland aanwezig is. Het KNMI adviseert mensen die vanavond buitenactiviteiten hebben de weersverwachtingen goed in de gaten te houden.

Bij zware onweersbuien bestaat kans op lokale wateroverlast, omvallende takken en gevaarlijke situaties op de weg. Automobilisten wordt aangeraden hun snelheid aan te passen en rekening te houden met plotseling verminderde zichtbaarheid door hevige regenval.

Het KNMI actualiseert de waarschuwingen gedurende de dag wanneer de situatie daarom vraagt. Actuele informatie is te vinden via KNMI Weerwaarschuwingen⁠.

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