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19 juni 2026

Meer dan 200 partners bouwen tijdens congres aan toekomst van toeristisch Zuid-Limburg

Redactie van ParkstadActueel 3 uur geleden
Deelnemers aan het Visit Zuid-Limburg Congres op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Tijdens het eerste Visit Zuid-Limburg Congres in Heerlen kwamen ruim 200 vertegenwoordigers uit de vrijetijdseconomie bijeen.

Meer dan 200 ondernemers, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn donderdag samengekomen tijdens het eerste Visit Zuid-Limburg Congres op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Tijdens het evenement stonden de toekomst van de vrijetijdseconomie, innovatie, duurzaamheid en leefbaarheid centraal.

Het congres bracht voor het eerst een breed netwerk van organisaties uit de regio bijeen. Deelnemers wisselden kennis uit over actuele ontwikkelingen binnen de toeristische sector, waaronder digitalisering, kunstmatige intelligentie, duurzaamheid en de balans tussen bewoners, bezoekers en ondernemers.

Volgens Hanneke van Eijndhoven van Visit Zuid-Limburg is samenwerking essentieel om de regio toekomstbestendig te houden.

“De vrijetijdseconomie verandert snel. Het is belangrijk om al deze partijen samen te brengen en hun kennis breed beschikbaar te stellen. Juist door die samenwerking kunnen we als regio stappen zetten”, aldus Van Eijndhoven.

Nieuwe toeristische visie

Het congres vormde tevens de aftrap voor de ontwikkeling van een nieuwe toeristische visie voor Zuid-Limburg voor de periode na 2030. Daarbij staat niet alleen economische groei centraal, maar ook de bijdrage van toerisme aan de brede welvaart in de regio.

Tijdens verschillende sessies kregen deelnemers inzicht in lopende projecten, innovatieve praktijkvoorbeelden en kansen voor verdere ontwikkeling van Zuid-Limburg als toeristische bestemming.

Volgens Manon Luijten van Visit Zuid-Limburg ligt de focus steeds meer op een evenwichtige ontwikkeling van de sector.

“De uitdaging is om de vrijetijdseconomie zo te ontwikkelen dat bewoners, ondernemers én bezoekers ervan profiteren. Dat vraagt om kennis, samenwerking en een gezamenlijke visie op de toekomst van Zuid-Limburg.”

Samenwerking als sleutel

Het congres werd ontwikkeld in samenwerking met diverse regionale partners. Zij leverden inhoudelijke bijdragen en hielpen bij het versterken van het netwerk binnen de vrijetijdseconomie.

Ook gedeputeerde Stephan Satijn benadrukte het belang van samenwerking. Volgens hem begint een sterke bestemming met een sterk netwerk van partijen die gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de regio.

Met ruim 200 deelnemers kan de eerste editie van het Visit Zuid-Limburg Congres volgens de organisatie worden gezien als een succesvolle start van een initiatief dat kennisdeling, ontmoeting en samenwerking binnen de toeristische sector moet versterken.

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Redactie van ParkstadActueel

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