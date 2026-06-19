In de hitte van Pinkpop 2026 houdt The Pretty Reckless het publiek in vuur en vlam

The Pretty Reckless bracht op Pinkpop 2026 een energieke rockshow. Frontvrouw Taylor Momsen wist met haar krachtige uitstraling en sterke zang het publiek moeiteloos mee te nemen.

The Pretty Reckless zorgde op Pinkpop 2026 voor een dosis rock. Frontvrouw Taylor Momsen stond vol overtuiging op het podium en wist het publiek gemakkelijk mee te krijgen. Met een arrogante en rebelse houding gaf ze een pittig optreden. Gekleed in een pyama jurkje met daarover heen een leren jasje. De band heeft punk invloeden maar je kunt ze beter plaatsen in de categorie van Hard rock, alternatieve rock en post grunge.

Het was al warm maar na het zien van deze band was het nog veel warmer. De band bracht een energieke set. Momsen zingt moeiteloos en gaf ondanks de zware hitte een goede show. Toen ze dichtbij het publiek liep zag je hoe bezweet ze was door haar levendige optreden. Om stil te staan was al warm. Heel veel respect voor de artiesten.

The Pretty Reckless op Pinkpop 2026. Foto: Lidia Carreno / Parkstad Actueel



Taylor Momsen tijdens het optreden van The Pretty Reckless op Pinkpop 2026. Foto: Lidia Carreno / Parkstad Actueel

The Pretty Reckless zette een solide rockshow neer die goed paste bij de festivalsfeer van Pinkpop.

Foto’s: Lidia Carreno Photography

Tekst: Anna Linde

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