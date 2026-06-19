Pinkpop dag 1: een nieuwe generatie op het festivalterrein

De eerste dag van Pinkpop in Landgraaf liet meteen zien dat het festival aan het veranderen is. Natuurlijk waren de bezoekers aanwezig die al jarenlang naar Pinkpop komen, maar wat vooral opviel was het grote aantal tieners. Veel jongeren liepen over het terrein, vaak met vrienden, maar ook opvallend veel met hun ouders.

Door Peter Trompetter

Jong en oud samen op Pinkpop

Het is mooi om te zien dat Pinkpop steeds meer een festival wordt waar verschillende generaties samenkomen. Ouders nemen hun tienerkinderen mee en beleven samen een dag vol muziek. Voor de ouders misschien een stukje herkenning uit het verleden, voor de jongeren misschien wel hun eerste grote festivalervaring.

Dat beeld — ouders en kinderen samen voor een podium — geeft het festival een andere sfeer. Muziek verbindt blijkbaar nog steeds.

Een programma met veel variatie

Het programma van de eerste dag was breed. Van pop tot stevigere gitaren, er was voor iedereen wel iets te vinden. Opvallend was ook de grote rol van vrouwelijke artiesten. Zij stonden niet zomaar op het programma, maar kregen echt de ruimte om het publiek mee te nemen.

Verschillende generaties voor de podia

Bij optredens van onder andere Electric Callboy was te zien dat stevige muziek nog altijd veel mensen aanspreekt. De band gaf een energieke show op de South Stage.

Ook bij Twenty One Pilots was de mix van bezoekers duidelijk zichtbaar. Veel tieners stonden uren te wachten om een plek vooraan te bemachtigen. Sommige fans stonden maar liefst elf uur voor het podium. Daar moet je wel veel voor over hebben.

Maar dat is ook de charme van een festival: iedereen beleeft het op zijn eigen manier. De één staat de hele dag vooraan, de ander kijkt rustig vanaf het terrein of geniet thuis via NPO Start van de live-uitzending.

Als fotograaf in de fotopit

Ook voor fotografen is Pinkpop bijzonder. Je krijgt maar kort de tijd om het moment vast te leggen. Slechts de eerste drie nummers mag je in de fotopit staan.

In die paar minuten moet alles samenkomen: de beweging van de artiest, het licht, de sfeer en natuurlijk het juiste moment. Een foto lijkt soms een simpel beeld, maar achter dat ene beeld zit vaak een hoop oplettendheid en timing.

Pinkpop dag één liet vooral zien dat het festival nog steeds leeft. Niet alleen bij de bezoekers die al jaren komen, maar ook bij een nieuwe generatie die het festival ontdekt.

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