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20 juni 2026

Roxy Dekker verovert na TikTok ook Pinkpop met energie en charisma

Redactie van PA | Lidia Carreno 58 minuten geleden
Roxy Dekker tijdens haar optreden op Pinkpop 2026

Het publiek reageerde enthousiast op het optreden van de Nederlandse popster.

Wat was dit leuk zeg. Roxy Dekker. De Amsterdamse die heel snel bekend is geworden door Tiktok met het nummer Anne-Fleur vakantie. Vanaf het eerste nummer had Roxy Dekker het publiek in haar greep.  Ontzettend veel jonge meiden maar ook jongens stonden vooraan om Roxy te kunnen zien.

Op Pinkpop 2026 bewees ze waarom ze momenteel tot een van de populairste Nederlandse artiesten behoort. Haar grootste hits werden woord voor woord meegezongen door een jonge, enthousiaste menigte die zichtbaar genoot van elke minuut van de show. De 18 plussers schreeuwde het nummer Satisfyer keihard mee.

Wat haar optreden sterk maakte, was niet alleen de muziek, maar ook de manier waarop ze contact maakte met het publiek. Haar dansers en de positieve energie.

Roxy straalde plezier uit en ging keihard dansend over het podium. Ze wist de energie gedurende de hele set vast te houden. De combinatie van aanstekelijke popnummers, zelfvertrouwen en een spontane uitstraling zorgde voor een optreden dat geen moment inzakte.

 

Het publiek werd ook beloond met een confetti kanon die heel eventjes het publiek en podium roze kleurde. Op het einde was het helemaal een feest!

Roxy Dekker confetti tijdens Pinkpop 2026

Ondanks de hoge verwachtingen bleef ze dicht bij zichzelf. Juist die natuurlijke uitstraling maakte haar optreden geloofwaardig en toegankelijk. Het publiek reageerde enthousiast en de sfeer voor het podium bleef van begin tot eind feestelijk. Publiek zingt mee tijdens het optreden van Roxy Dekker Roxy Dekker zingt voor een enthousiast publiek op Pinkpop

Met haar optreden liet Roxy Dekker zien dat ze haar plek op een van de grootste festivals van Nederland meer dan verdient. Top optreden.

Roxy Dekker op het podium van Pinkpop in Landgraaf Nederlandse popartiest Roxy Dekker live op Pinkpop 2026 Roxy Dekker zingt voor een enthousiast publiek op Pinkpop

Foto’s: Lidia Carreno Photography

Tekst: Anna linde

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Redactie van PA | Lidia Carreno

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