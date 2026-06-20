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20 juni 2026

Kingfishr brengt Ierse folkmagie naar Pinkpop 2026

Redactie van PA | Lidia Carreno 4 uur geleden
De Ierse band Kingfishr live op Pinkpop

Kingfishr bracht Ierse folk en warme festivalvibes naar Pinkpop 2026. Foto: Lidia Carreno Photography

Met hun mix van moderne indie-folk en traditionele Ierse invloeden wist Kingfishr het Pinkpop-publiek zonder problemen voor zich te winnen. De band uit Ierland, die de afgelopen jaren snel aan populariteit heeft gewonnen, bracht een optreden met sfeer, oprechte emotie en lekkere folklore in het zonnetje.

Kingfishr op het podium in Landgraaf

Liveoptreden van Kingfishr tijdens Pinkpop

Waar de eerste nummers het publiek rustig meenamen in hun verhaal, groeide de energie gedurende de set steeds verder.

De Ieren hebben een warm geluid en een authentieke uitstraling.

Kingfishr is een Iers indie-folktrio uit Limerick, opgericht in 2022. De band brak door met nummers als Killeagh en staat bekend om de combinatie van traditionele Ierse folk, moderne indie-invloeden en krachtige liveoptreden

Foto’s: Lidia Carreno Photography

Tekst: Anna Linde

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Redactie van PA | Lidia Carreno

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