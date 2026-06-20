Belgische rockmachine Triggerfinger warmt Pinkpop weer op.

Triggerfinger bewees op Pinkpop 2026 opnieuw waarom de Belgische rockband al jaren tot de top van de Europese festivalscene behoort. Met een strakke, energieke set en de charismatische uitstraling van frontman Ruben Block maakte de band grote indruk.

Triggerfinger liet op Pinkpop 2026 zien waarom de Belgische rockband al jarenlang een vaste waarde is op de Europese festivalpodia.

Vanaf het eerste nummer stond de band als een huis: de set was strak gespeeld, met een indrukwekkende focus en nauwelijks ruimte voor verslapping. De nummers volgden elkaar in hoog tempo op en werden zonder onderbrekingen of pauzes binnen de songs uitgevoerd, wat zorgde voor een krachtige en constante energie gedurende het optreden.

Muzikaal viel er weinig aan te merken op de performance.

De band speelde uiterst professioneel en liet horen dat de jarenlange ervaring nog altijd duidelijk aanwezig is.

Opvallend was ook de uitstraling van frontman Ruben Block. Rondom het podium was goed te merken dat veel vrouwelijke bezoekers zichtbaar genoten van zijn verschijning. Zijn karakteristieke uitstraling en podiumprésence maakten hem, naast zijn muzikale kwaliteiten, opnieuw een blikvanger van het optreden. Echt een knapperd!

Toch was er ook een klein punt van kritiek. Hoewel de band muzikaal volledig overtuigde, was er weinig interactie met het publiek. Persoonlijk vond ik dat jammer. De muziek sprak natuurlijk voor zich en de energie bleef hoog, maar een paar extra momenten van contact met het publiek hadden het optreden nog meer karakter en verbondenheid kunnen geven.

Al met al verzorgde Triggerfinger een sterke en professioneel uitgevoerde show op Pinkpop 2026.

The cover van follow rivers was een beetje vals maar dat is vergeven!

Foto’s: Lidia Carreno Photography

Tekst: Anna Linde

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