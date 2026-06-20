Teddy Swims bewijst op Pinkpop dat gevoel sterker is dan spektakel

Teddy Swims wist vanaf het eerste moment een sterke band met het publiek op te bouwen.

Teddy Swims stond voor een publiek dat zichtbaar uitkeek naar zijn optreden. Nu de ergste hitte van de dag voorbij was, hing er een ontspannen sfeer op het festivalterrein. Voor het podium stonden veel enthousiaste fans. Wat opvalt is dat de band bestaan uit alleen maar knappe mannen.

De Amerikaanse zanger Teddy Swims, geboren als Jaten Dimsdale, brak wereldwijd door met de hit Lose Control. Met zijn unieke mix van soul, R&B, pop en country groeide hij in korte tijd uit tot een van de nieuwe talenten van zijn generatie. Zijn sterk stemgeluid en de oprechte uitstraling vormen de basis van zijn succes. Heel vaak liet hij aan de fans weten dat hij van ze hield. Dat zij allemaal van hen houden. Lief, zoetsappig en heel emphatisch geven zij de show. Het veld was verliefd.

Op Pinkpop liet Teddy Swims zien waarom hij zo geliefd is. Samen met zijn band bracht hij een optreden vol emotie, muzikaliteit en publiekscontact. De bekende hits werden luid meegezongen.

Het resultaat was een optreden dat zowel sfeervol als indrukwekkend aanvoelde.

Door en foto’s: Lidia Carreno Photography

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