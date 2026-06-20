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20 juni 2026

Lauren Spencer Smith raakt Pinkpoppers recht in het hart

Redactie van PA | Lidia Carreno 2 uur geleden

Lauren Spencer Smith wist Pinkpop 2026 te raken met haar eerlijke teksten, krachtige stem en oprechte uitstraling. Haar emotionele nummers en sterke band met het publiek maakten haar optreden tot hartverwarmende show

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Lauren Spencer Smith wist vanaf het begin van haar optreden op Pinkpop 2026 een warme en oprechte sfeer neer te zetten.

Wat direct opviel, was haar positieve en zeer aangename uitstraling. Na drie nummers speelde ze het nummer 28. Ze gaf aan dat het nummer voor iedereen is die door een break up gaat en of geen familie heeft. The broken ones.


Haar muziek vormt daarbij de kern van haar succes. De nummers die ze zingt zijn duidelijk geschreven vanuit haar eigen levenservaringen en emoties. Elke tekst voelt eerlijk en oprecht, alsof ze rechtstreeks uit haar hart komen. Juist die kwetsbaarheid maakt haar nummers zo herkenbaar voor veel fans en zorgt ervoor dat haar optredens een bijzondere impact hebben.


Dat bleek ook uit het publiek. Vooral veel jonge meiden wilden dit optreden absoluut niet missen. Al ruim voordat Lauren het podium betrad, stonden velen klaar op de eerste rij. Dat zij dit deden ondanks de hoge temperatuur zegt veel over de toewijding van haar fans en de populariteit die ze inmiddels heeft opgebouwd.


Persoonlijk vind ik dat haar stem doet denken aan die van Adele, en dat is een bijzonder groot compliment. Net als Adele beschikt Lauren over een krachtige, emotionele stem waarmee ze moeiteloos gevoelens weet over te brengen. Ze zingt niet alleen de noten, maar vertelt daadwerkelijk een verhaal.


Tot slot verdient ook haar outfit een compliment. Lauren was stijlvol gekleed op een manier die perfect bij haar persoonlijkheid en uitstraling past. Geen overdreven uiterlijk vertoon, maar een look die authentiek aanvoelde en haar natuurlijke charme onderstreepte.


Lauren Spencer Smith bewees op Pinkpop 2026 dat ze veel meer is dan een populaire artiest van het moment. Met haar oprechte songs, sterke stem, sympathieke uitstraling en trouwe fanbase verzorgde ze een optreden dat nog lang zal bijblijven. Een hartverwarmende show

Foto’s: Lidia Carreno Photography

Tekst: Anna Linde

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Redactie van PA | Lidia Carreno

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