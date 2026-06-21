Een veld vol fans: Editors schittert op Pinkpop 2026

Sommige optredens voelen vanaf de eerste noot als een overwinning, en dat was bij The Editors absoluut het geval. Het veld was gevuld van voor tot achter en zelfs de weg rondom het terrein stond propvol met festivalgangers die niets van het optreden wilden missen. Dat alleen al zegt genoeg over de populariteit van de Britse band.

The Editors behoren tot die zeldzame bands waarbij je bijna elk nummer uit je hoofd kent. Van begin tot eind werd er dan ook uit volle borst meegezongen door het publiek. De bekende platen galmden over het festivalterrein en zorgden voor een fijne sfeer waarin band en publiek samen een zijn.

Wat The Editors zo sterk maakt, is hun vermogen om de aandacht van het publiek voortdurend vast te houden. Het was dan ook een genot om naar te kijken. The Editors bewezen opnieuw waarom ze al jaren tot de meest geliefde festivalacts behoren.