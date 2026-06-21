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21 juni 2026

Een veld vol fans: Editors schittert op Pinkpop 2026

Redactie van PA | Lidia Carreno 34 minuten geleden
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Editors-frontman Tom Smith liet op Pinkpop 2026 niet alleen zijn liefde voor muziek zien, maar ook zijn steun voor het Nederland met een opvallend vleugje oranje. Foto: Lidia Carreno Photography
Sommige optredens voelen vanaf de eerste noot als een overwinning, en dat was bij The Editors absoluut het geval. Het veld was gevuld van voor tot achter en zelfs de weg rondom het terrein stond propvol met festivalgangers die niets van het optreden wilden missen. Dat alleen al zegt genoeg over de populariteit van de Britse band.
The Editors behoren tot die zeldzame bands waarbij je bijna elk nummer uit je hoofd kent. Van begin tot eind werd er dan ook uit volle borst meegezongen door het publiek. De bekende platen galmden over het festivalterrein en zorgden voor een fijne sfeer waarin band en publiek samen een zijn.
Wat The Editors zo sterk maakt, is hun vermogen om de aandacht van het publiek voortdurend  vast te houden. Het was dan ook een genot om naar te kijken. The Editors bewezen opnieuw waarom ze al jaren tot de meest geliefde festivalacts behoren.
Alsof de band nog niet genoeg punten scoorde bij het publiek, liet frontman Tom Smith ook zien het Nederlands elftal een warm hart toe te dragen. Met een vleugje oranje op het podium was de link snel gelegd. Het publiek kon die steun zichtbaar waarderen en het maakte de toch al sterke connectie met de fans alleen maar groter.
Tekst: Anna Linde

 

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Redactie van PA | Lidia Carreno

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