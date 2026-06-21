Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
21 juni 2026

Van Editors tot Soulwax en voetbal: dit was dag 2 van Pinkpop 2026

Redactie van PA | Lidia Carreno 2 uur geleden
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Na de extreme temperaturen van de openingsdag was het op dag 2 van Pinkpop 2026 iets aangenamer op het festivalterrein, al bleef het nog altijd behoorlijk warm. De afkoeling zorgde er wel voor dat het publiek zichtbaar meer energie had om volop van de muziek te genieten. Al was het naarmate de dag vorderde toch weer rustiger. De Cure was daarom ook een goede rustige afsluiter. 

De tweede festivaldag bood een gevarieerd programma. De Editors zorgde voor een van de grootste publieksmomenten van de dag met een veld vol meezingende fans, terwijl Soulwax opnieuw bewees waarom de Belgische formatie tot een top liveact behoort.

Sofi Tukker bracht een feestelijke dosis dance en energie naar het terrein, Triggerfinger liet zien dat rauwe rock nog altijd een vaste plek heeft op Pinkpop en Franz Ferdinand kreeg het publiek moeiteloos in beweging met hun tijdloze indiehits.

Ook op de andere podia viel er meer dan genoeg te ontdekken, waardoor dag 2 uitgroeide tot een gevarieerde festivaldag vol sterke optredens, verrassende momenten zoals de 5-1 voor Nederland en een geweldige sfeer.

Foto’s: Lidia Carreno Photography

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Redactie van PA | Lidia Carreno

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