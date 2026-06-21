PInkPop dag twee

Als persfotograaf op Pinkpop: verhalen in woord en beeld

Meer dan alleen het podium

Voor ieder wat wils op een geslaagde tweede Pinkpopdag

Het was weer snikheet en afzien op Pinkpop, en wellicht zelfs een tandje warmer dan gisteren. Voor veel fans was rustig aan doen geen optie; ze sprongen en bewogen onverminderd door op de muziek van hun idool.

Pinkpop: waar iedereen zichzelf kan zijn

Het blijft verbazingwekkend dat iedereen zonder stress met elkaar meefeest. Of je nu chirurg of directeur bent, dat maakt op de weide van Pinkpop helemaal niets uit. Ook hoe iemand gekleed is of eruitziet speelt geen rol. Mensen lopen langs elkaar heen en niemand kijkt verbaasd naar de meest opvallende Pinkpoppers.

Gelukkig mag je op Pinkpop zijn wie je bent.

Een drietal dames uit Amsterdam, Almere en Utrecht zijn vriendinnen voor het leven geworden. In 1985 hebben zij elkaar leren kennen op Pinkpop en sindsdien gaan ze ieder jaar drie dagen naar het grootste muziekevenement van Nederland.

Voetbal en muziek komen samen

Om de voetbalfans tegemoet te komen, werd zaterdagavond een groot scherm op het Pinkpop-terrein geplaatst voor iedereen die niets wilde missen van Nederland tegen Zweden. De enige spelbreker was de felle, laaghangende zon, maar dat mocht de pret niet drukken.

De einduitslag: 5-1.

Suzan & Freek: emotie op het hoofdpodium

Het razend populaire zangduo en echtpaar Suzan & Freek stonden op het podium alsof er nooit iets was gebeurd. Bij Freek werd uitgezaaide longkanker geconstateerd en het leek alsof de wereld even stilviel.

Maar nu, een jaar later, liet Freek op het podium enthousiast weten dat hij zich nog nooit zo goed heeft gevoeld als op Pinkpop.

The Cure: de gedroomde afsluiter

The Cure was voor velen het absolute hoogtepunt waarvoor veel bezoekers een kaartje hadden gekocht. Toen leadzanger Robert Smith verscheen, leek de Pinkpop-weide bijna te klein. Een topheadliner.

Het was een ultiem moment toen de 67-jarige Robert Smith over de rand van het podium liep om de menigte in zich op te nemen.

Opvallend was dat sommige muziekliefhebbers zich hadden geschminkt, vooral de diehard fans uit Duitsland en een zonderling uit Leiden. Een 80-jarige dame uit Zeeland was samen met haar dochter en kleinkind naar Landgraaf afgereisd om hun idool met het wilde haar en rood gestifte lippen te bewonderen.

Voor de 80-jarige was het de eerste keer dat ze Pinkpop en Megaland bezocht.

John Kluter:

“Ik was nooit een echte fan van The Cure. Ik heb ze wel in 1980 in Saje in Eygelshoven gezien. Vanavond heb ik ze als afsluiter op Pinkpop gezien. Ik moet zeggen dat ik het een prachtig optreden vond. Muzikaal goed en de stem van Robert Smith was bij vlagen als vroeger. Al met al prachtig, en ook nog een lange toegift.”

Editors en een opvallend moment rond Halsey

Leadzanger en gitarist Tom Smith weet zijn fans emotioneel te raken met zijn songs. De band liet opnieuw zien waarom ze al zo vaak op Pinkpop heeft gestaan. Onder zijn lerenjasje droeg Smith een retro oranjeshirt uit 1988. Massaal aplaus ….

Ook rondom sommige optredens gebeurde er opvallend nieuws. Als fotograaf viel mij op dat je soms niet alles mag vastleggen. Tijdens het optreden van de Amerikaanse zangeres Halsey kregen persfotografen geen toestemming om foto’s te maken.

Franz Ferdinand en de laatste indrukken

De Schotse band Franz Ferdinand, met frontman Alex Kapranos, stond voor de derde keer op Pinkpop. De laatste keer was inmiddels alweer zeventien jaar geleden.

In het algemeen verliep alles rustig, maar het dievengilde kon de poten niet van andermans spullen afblijven. Wat een lef om fietsen te stelen met zoveel toezicht en langslopende mensen.

Een gedupeerd echtpaar uit Kerkrade: “Een lekker dagje Pinkpop: erg gezellig, veel mooie momenten en een geweldige sfeer. Alleen jammer dat onze fietsen zijn gestolen. Dubbel afgesloten, maar dat mocht helaas niet baten”.

Al met al was het een Pinkpopdag om in de boeken te schrijven. Een muziekfestival dat veel heeft betekend voor generaties Pinkpopbezoekers.

Het is alleen even wennen om artiesten op het podium te zien optreden; iets wat de oudere generatie vroeger misschien voor onmogelijk had gehouden. Een ‘oudje’ liet weten dat de jeugd de toekomst heeft en dat de oudere garde bezoekers inmiddels in de minderheid is.

Soms was er nog een mannelijk persoon te zien met lang haar, een kapsel dat rechtstreeks uit de jaren zestig leek te komen.

Vanavond spelen voor de vierde keer de Foo Fighters op Pinkpop. Dave Grohl blijft altijd boeiend om naar te kijken.

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