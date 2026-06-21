Soulwax zorgt voor strakke elektronische show op Pinkpop

De Belgische band Soulwax stond zaterdagavond op de Tent Stage van Pinkpop 2026. Het duo, bestaande uit de broers David en Stephen Dewaele uit Gent, geldt al jaren als een van de meest invloedrijke namen binnen de Europese elektronische muziek en dance-rock. Soulwax trad op van 20.30 tot 21.30 uur op de zaterdag van het festival.

Soulwax brak eind jaren negentig internationaal door met het album Much Against Everyone’s Advice. Naast hun werk als band verwierven de broers wereldwijde bekendheid als DJ-duo onder de naam 2manydjs. Hun vernieuwende mix van rock, dance en elektronische muziek maakte hen tot pioniers binnen de mash-up- en remixcultuur.

Tijdens Pinkpop 2026 stond vooral hun nieuwste album All Systems Are Lying centraal. Het album, hun eerste studioalbum in zeven jaar, wordt door de band omschreven als een rockplaat zonder gitaren, waarbij modulaire synthesizers en elektronische instrumenten de hoofdrol spelen.

En dit is ook wat zij op Pinkpop deden. Drie drummers in een kooi. Waarvan twee vrouwen. Het was vanaf de eerste minuut vet. Visuele beelden en uitleg over het gebruik van de apparatuur. Mensen bleven niet stilstaan en na een dag vol nieuwe hitte was een beetje nieuwe energie erg prettig

Live staat Soulwax bekend om zijn strakke ritmes, analoge synthesizers en energieke shows waarin elektronische muziek wordt gecombineerd met de intensiteit van een rockconcert. Juist die unieke mix maakt de Belgische formatie al jarenlang een vaste waarde op internationale festivals.

Foto’s: Lidia Carreno Photography

Tekst: Anna Linde

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