WK-koorts op Pinkpop: Nederland wint met 5-1

Oranje kleurt Pinkpop tijdens WK-zege van Nederland

Niet alleen de muziek stond zaterdag centraal op Pinkpop. Verspreid over het festivalterrein waren veel bezoekers in het oranje gekleed om de WK-wedstrijd van Nederland te volgen.

Voor de voetbalfans had de organisatie een speciale area ingericht met een groot scherm. De belangstelling was echter zo groot dat niet iedereen naar binnen mocht. Om veiligheidsredenen werd de toegang op een gegeven moment beperkt.

De aanwezige supporters werden beloond met een ruime overwinning. Nederland won met 5-1, waarna op verschillende plekken op het terrein feest werd gevierd.

Ook enkele artiesten lieten zich meeslepen door de voetbalsfeer. Het duo Sofi Tukker verscheen in een Nederlands WK-shirt en ook Tom Smith, de frontman van Editors, droeg een Oranje-shirt. Foto’s: Lidia Carreno Photography

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