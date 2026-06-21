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22 juni 2026

Tom Morello haalt herinneringen op aan Pinkpop 1993

Redactie van PA | Lidia Carreno 2 uur geleden
Tom Morello tijdens zijn optreden op Pinkpop.

Tom Morello vertelde op Pinkpop over het optreden van Rage Against The Machine in 1993.

Tom Morello trad op Pinkpop op samen met zijn zoon. Tijdens het optreden vertelde de gitarist van Rage Against The Machine over zijn eerste optreden in Nederland op Pinkpop in 1993.

Volgens Morello had de band destijds niet verwacht zo groot te worden in Nederland. Hij vertelde dat het publiek toen voor zoveel beweging zorgde dat het voelde alsof er een aardbeving ontstond.

Om dat gevoel opnieuw te beleven, vroeg hij het publiek in de tent om eerst te gaan zitten en daarna tegelijk op te springen. Vrijwel iedereen deed mee aan de actie.  Publiek reageert op het optreden van Tom Morello op Pinkpop.

Daarna moest iedereen opstaan en springen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal van Morello is niet alleen een herinnering. Het KNMI registreerde destijds daadwerkelijk trillingen tijdens een optreden van Rage Against The Machine op Pinkpop in Landgraaf. Ook Pinkpop verwijst naar de band als de groep die in 1993 letterlijk een aardbeving veroorzaakte in Landgraaf.

 

Het optreden van Morello volgde bovendien kort nadat hij enkele Europese shows had afgezegd vanwege gezondheidsproblemen van zijn 102-jarige moeder, Mary Morello. Via sociale media liet hij weten dat haar gezondheid was verbeterd en dat zij hem had aangemoedigd om zijn tournee te hervatten.

De show was ondanks de wederom extreme hete dag,  helemaal tégek.  Fans gingen HOE dan ook los. De tent stage was helemaal vol en daarom heen ook.

Hopelijk de volgende keer op het hoofdpodium.

Door en foto’s: Lidia Carreno Photography

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Redactie van PA | Lidia Carreno

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