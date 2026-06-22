Deelnemers Spelen Maar! sluiten leertraject af met feestelijk slotconcert

Deelnemers van het project Spelen Maar! verzorgen op 5 juli een gratis slotconcert in het Cultuurhuis Heerlen. Het concert vormt de afsluiting van een leertraject dat werd georganiseerd door SCHUNCK en vijf Heerlense muziekverenigingen.

HEERLEN – Op zondag 5 juli verzorgen de deelnemers van Spelen Maar! een gratis slotconcert in het Cultuurhuis Heerlen. Het concert vormt de afsluiting van een leertraject dat werd georganiseerd door SCHUNCK in samenwerking met vijf Heerlense muziekverenigingen.

Spelen Maar! biedt inwoners de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met muziek. Tijdens groepslessen maakten 25 deelnemers kennis met een instrument, leerden zij de basis van het musiceren en ontdekten zij hoe het is om samen muziek te maken. Daarbij kregen zij begeleiding van docenten, dirigenten en muzikale buddy’s uit de deelnemende verenigingen.

Samenwerking met lokale muziekverenigingen

Het project is een samenwerking tussen SCHUNCK, Muziekvereniging Flos Carmeli, Koninklijke Fanfare St. Joseph, Koninklijke Harmonie Heerlen, Fanfare St. Cecilia Nieuw Einde en Harmonie St. Gerardus. Door hun krachten te bundelen bieden zij deelnemers niet alleen muziekonderwijs, maar ook een directe kennismaking met het lokale verenigingsleven.

Groei in vaardigheden en zelfvertrouwen

Volgens de organisatie hebben deelnemers tijdens het traject niet alleen hun muzikale vaardigheden ontwikkeld, maar ook meer zelfvertrouwen gekregen.

Gwen van Genderen, manager Muziek en Dans bij SCHUNCK, zegt hierover:

“Ik ben enorm onder de indruk van de ontwikkeling die de deelnemers hebben doorgemaakt. Maar minstens zo belangrijk als die muzikale groei is het plezier in het samenspel dat hier zichtbaar en hoorbaar is. We hopen dat dit concert niet alleen een mooie afsluiting is, maar ook het begin van een verdere muzikale reis.”

Tijdens het slotconcert brengen de deelnemers een gevarieerd programma met bekende en toegankelijke muziekstukken, waaronder Oh When the Saints, Ode an die Freude, Banana Boatsong en Scarborough Fair.

Bezoekers krijgen daarnaast de gelegenheid om kennis te maken met de deelnemende muziekverenigingen en meer te horen over de mogelijkheden om ook na afloop van Spelen Maar! actief muziek te blijven maken.

Foto: Anne Jannes

Meer informatie is te vinden via SCHUNCK⁠.

Foto’s Anne Jannes

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