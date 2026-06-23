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23 juni 2026

Keti Koti 2026: Nederland Wordt Beter en Kick Out Zwarte Piet geven het stokje door in Limburg

Redactie van ParkstadActueel 50 minuten geleden
Keti Koti 2026: Nederland Wordt Beter en Kick Out Zwarte Piet geven het stokje door in Limburg

Stichting Nederland Wordt Beter en Kick Out Zwarte Piet (KOZP) organiseren samen met partners in Heerlen en Limburg diverse activiteiten rondom Keti Koti 2026. Met een tentoonstelling en een publieksprogramma in Heerlen krijgt Limburg dit jaar een eigen invulling van Keti Koti, de jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de Nederlandse slavernij op 1 juli.

De activiteiten markeren een belangrijke stap richting een structurele Keti Koti-herdenking in Limburg. Met Keti Koti Heerlen 2026 willen de initiatiefnemers het gesprek over het Nederlandse slavernijverleden, de doorwerking daarvan in het heden en de gezamenlijke toekomst van Limburg verder versterken.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze bijzondere activiteiten in Heerlen, ongeacht leeftijd, achtergrond of voorkennis over het slavernijverleden.

Tentoonstelling ‘Limburg, word beter!’ tijdens Keti Koti Limburg 2026

Van 29 juni tot en met 3 juli 2026 is in het Stadskantoor van Heerlen de gratis tentoonstelling Limburg, word beter! te bezoeken. De tentoonstelling maakt onderdeel uit van Keti Koti Limburg 2026 en laat zien hoe Nederland Wordt Beter en Kick Out Zwarte Piet zich de afgelopen vijftien jaar hebben ingezet tegen racisme, discriminatie en uitsluiting.

Met een visuele tijdlijn, archiefmateriaal, videobeelden en persoonlijke verhalen wordt zichtbaar hoe maatschappelijke verandering tot stand komt. Ook is er aandacht voor lokale initiatieven en betrokken inwoners uit Limburg die bijdragen aan een inclusievere samenleving.

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Redactie van ParkstadActueel

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