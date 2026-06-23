Belastingdienst gebruikt nieuwe rekeningnummers: dit moet je weten

De Belastingdienst is overgestapt van ING naar Rabobank en gebruikt daarom sinds 1 mei 2026 nieuwe rekeningnummers. Voor veel mensen verandert er weinig, maar wie belasting betaalt via internetbankieren of een periodieke overboeking heeft ingesteld, moet mogelijk zelf actie ondernemen.

Het nieuwe rekeningnummer van de Belastingdienst is in de meeste gevallen NL04 RABO 0200 1122 44. Wel adviseert de Belastingdienst om altijd het rekeningnummer te gebruiken dat staat vermeld in de betaalinformatie die je ontvangt via een brief of digitale post.

Mensen die geld terugkrijgen van de Belastingdienst kunnen sinds 1 mei ook betalingen ontvangen vanaf een nieuw Rabobank-rekeningnummer.

Betalen via iDEAL of automatische incasso

Wie belasting betaalt via iDEAL | Wero in Mijn Belastingdienst of gebruikmaakt van automatische incasso, hoeft niets te doen. De Belastingdienst past het rekeningnummer automatisch aan.

Betaal je via internetbankieren?

Betaal je handmatig via internetbankieren? Dan is het belangrijk om het nieuwe rekeningnummer te gebruiken bij toekomstige betalingen.

Controleer ook of het oude rekeningnummer van de Belastingdienst nog in het adresboek van je bank staat. Is dat het geval, pas dit dan aan naar het nieuwe Rabobank-rekeningnummer.

Heb je de Belastingdienst nog niet opgeslagen in je adresboek? Voeg dan een nieuw contact toe met de juiste betaalgegevens.

Let op bij periodieke overboekingen

Mensen die een periodieke overboeking hebben ingesteld, moeten zelf controleren of het rekeningnummer nog klopt.

Bij veel banken is het niet mogelijk om alleen het rekeningnummer te wijzigen. In dat geval moet een nieuwe periodieke overboeking worden aangemaakt met het nieuwe rekeningnummer van de Belastingdienst. Daarna kan de oude opdracht worden verwijderd.

De Belastingdienst adviseert om dit ruim vóór de volgende betaaldatum te regelen.

Betalen met een papieren overboekingsformulier

Wie nog gebruikmaakt van een papieren overboekingsformulier, kan dat blijven doen. Gebruik daarbij wel altijd het rekeningnummer dat staat vermeld in de betaalinformatie van de Belastingdienst.

Controleer altijd het rekeningnummer

Twijfel je of het rekeningnummer klopt? Controleer dan of het nummer voorkomt in het officiële overzicht van rekeningnummers van de Belastingdienst.

Gebruik altijd de betaalinformatie uit een brief of digitale post van de Belastingdienst en betaal uitsluitend ten name van de Belastingdienst.

Waarschuwing voor phishing

De Belastingdienst waarschuwt voor mogelijke phishingpogingen rond de wijziging van de rekeningnummers.

Criminelen kunnen proberen misbruik te maken van de verandering door nepberichten te sturen. De Belastingdienst vraagt nooit via e-mail, sms, WhatsApp of telefonisch om geld over te maken of betaalgegevens door te geven.

Twijfel je aan een bericht of telefoontje? Controleer dit dan via de officiële website van de Belastingdienst.

Per ongeluk naar het oude rekeningnummer betaald?

Wie per ongeluk nog geld overmaakt naar het oude ING-rekeningnummer hoeft zich geen zorgen te maken. Volgens de Belastingdienst komt de betaling gewoon aan.

Wel is het verstandig om het rekeningnummer direct aan te passen voor toekomstige betalingen.

Meer informatie en een uitlegvideo zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

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