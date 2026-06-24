Limburgse dierenvoedselbank lanceert eerste eigen app van Nederland

Stichting Dierenvoedselbank Hart voor Huisdieren Limburg lanceert als eerste dierenvoedselbank in Nederland een eigen app. Foto: Lidia Carreno Photography

SITTARD – Stichting Dierenvoedselbank Hart voor Huisdieren Limburg heeft een landelijke primeur te pakken. De organisatie lanceerde dinsdag een volledig op maat gemaakte app waarmee cliënten, donateurs en dierenliefhebbers eenvoudig toegang krijgen tot informatie, ondersteuning en communicatie met de stichting.

Volgens de stichting is het de eerste keer dat een dierenvoedselbank in Nederland een eigen digitaal platform introduceert voor haar dienstverlening.

De app is gerealiseerd dankzij een samenwerking met ISY2CONNECT, dat de ontwikkeling volledig heeft gesponsord. Daarmee wil de stichting de hulp aan huisdieren en hun eigenaren sneller, toegankelijker en laagdrempeliger maken.

Hulp vragen wordt eenvoudiger

Voor veel mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning vormt schaamte een drempel om hulp te zoeken. De nieuwe app moet die drempel verlagen door gebruikers een veilige en discrete omgeving te bieden waarin zij vanuit huis ondersteuning kunnen aanvragen.

Nieuwe cliënten kunnen zich digitaal aanmelden en documenten uploaden, waardoor administratieve processen eenvoudiger verlopen dan via papieren formulieren of e-mail.

Eerste dierenvoedselbank-app van Nederland

De stichting ziet de introductie van de app als een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de non-profitsector.

Volgens Hart voor Huisdieren Limburg laat het project zien hoe technologie en maatschappelijke betrokkenheid elkaar kunnen versterken om kwetsbare huisdieren en hun eigenaren beter te ondersteunen.

Diverse functies beschikbaar

De app is direct beschikbaar en wordt de komende periode verder uitgebreid met nieuwe functies.

Gebruikers kunnen onder meer gebruikmaken van:

Digitale aanvragen voor ondersteuning;

Het uploaden van benodigde documenten;

Meldingen over ophaalmomenten van voerpakketten;

Notificaties bij wijzigingen of belangrijke updates;

Een chatfunctie voor direct contact met de stichting;

Een communityfunctie waarin gebruikers spullen kunnen aanbieden, ruilen of hulpvragen kunnen delen.

Daarnaast bevat de app informatie over de stichting, haar ANBI-activiteiten, tips voor huisdiereigenaren en een spaarpas voor deelnemers bij aangesloten bedrijven.

Gratis beschikbaar

De app is vanaf vandaag gratis beschikbaar voor cliënten, donateurs en andere geïnteresseerden.

Meer informatie is te vinden via het platform van Hart voor Huisdieren Limburg. De stichting heeft tevens een flyer met QR-code beschikbaar gesteld waarmee de applicatie direct kan worden gedownload.

About The Author