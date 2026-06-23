Extreme hitte zorgt voor verplaatsing Van Melick Groep Roda Run 2026

De Van Melick Groep Roda Run in Kerkrade wordt verplaatst naar vrijdag 4 september 2026. Aanleiding voor dit besluit is de weersverwachting voor eind juni, waarbij temperaturen tot wel 37 graden Celsius worden voorspeld. Onder deze omstandigheden acht Stichting Gezond in Mijn Streek het niet verantwoord om de Roda Run Kerkrade veilig te laten plaatsvinden.

Het besluit is genomen in overleg met de Gemeente Kerkrade en GHOR Zuid-Limburg. Vooral vanwege het sportieve karakter van het hardloop- en beweegevenement en de deelname van honderden kinderen aan de Roda Run Kids zijn de gezondheidsrisico’s te groot om het evenement op 26 juni door te laten gaan.

Veiligheid deelnemers Roda Run Kerkrade staat voorop

De veiligheid en gezondheid van deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en partners van de Van Melick Groep Roda Run staan altijd voorop. In samenspraak met de betrokken veiligheids- en gezondheidsinstanties is geconcludeerd dat een verantwoord verloop van het evenement bij deze extreme temperaturen niet kan worden gegarandeerd.

Nieuwe datum Van Melick Groep Roda Run: 4 september 2026

De organisatie kijkt ernaar uit om deelnemers, supporters en vrijwilligers op vrijdag 4 september 2026 alsnog te verwelkomen op Sportpark Kaalheide in Kerkrade. Op deze nieuwe datum kan de Van Melick Groep Roda Run plaatsvinden onder veilige omstandigheden, passend bij de doelstelling van het evenement: inwoners van Kerkrade en Parkstad Limburg stimuleren om meer te bewegen.

Over de Van Melick Groep Roda Run

De Van Melick Groep Roda Run is een jaarlijks hardloop- en beweegevenement in Kerkrade. Het evenement op Sportpark Kaalheide brengt jong en oud in beweging met verschillende onderdelen, waaronder de populaire Roda Run Kids. Met de Roda Run wil Stichting Gezond in Mijn Streek bijdragen aan een gezondere leefstijl, meer sportparticipatie en meer verbinding tussen inwoners van Kerkrade en Parkstad Limburg.

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