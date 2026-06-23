Parkstad Inspecties en Parkstad Opleidingen breiden uit in Schinnen en investeren in duurzame toekomst

Schinnen, 23 juni 2026 – Parkstad Inspecties en Parkstad Opleidingen zetten een belangrijke stap in hun verdere groei. Het bedrijfspand aan het hoofdkantoor in Schinnen wordt de komende maanden aanzienlijk uitgebreid en volledig verduurzaamd. Door de uitbreiding wordt het pand bijna twee keer zo groot, waardoor extra ruimte ontstaat voor medewerkers, opleidingen en innovatieve toepassingen binnen de energietransitie.

Groei van organisatie vraagt om meer ruimte

De uitbreiding volgt op een periode van sterke groei. De vraag naar inspectiediensten neemt al jaren toe en het aantal inspecteurs dat door heel Nederland werkzaam is, groeit mee. Hierdoor is ook de binnendienst fors uitgebreid.

Daarnaast zorgt de energietransitie voor een toenemende behoefte aan specialistische inspecties, technische kennis en praktijkgerichte opleidingen. Het huidige pand in Schinnen heeft inmiddels zijn maximale capaciteit bereikt. Met de uitbreiding ontstaat ruimte om verder te groeien en processen efficiënter te organiseren.

Investeren in opleidingen voor de energietransitie

Naast extra kantoor- en vergaderruimte wordt fors geïnvesteerd in opleidingsfaciliteiten. Er komt een extra theorielokaal, waardoor meer deelnemers kunnen worden opgeleid. Ook wordt het bestaande praktijklokaal uitgebreid.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om in de toekomst ook in Schinnen opleidingen voor energieopslagsystemen (EOS) aan te bieden. Daarmee spelen Parkstad Opleidingen en Parkstad Inspecties in op de groeiende vraag naar technisch geschoolde vakmensen binnen de energietransitie.

Volledig gasloos en voorzien van energieopslag

De uitbreiding gaat hand in hand met verdere verduurzaming van het pand. Het gebouw wordt volledig gasloos en zal worden verwarmd met meerdere warmtepompen.

Op het bestaande pand liggen al zonnepanelen. Deze installatie wordt uitgebreid op het nieuwe gebouwdeel en gekoppeld aan een energieopslagsysteem (batterij). Hierdoor kan een groot deel van de benodigde energie lokaal worden opgewekt en opgeslagen.

Dankzij de toepassing van energieopslag kan bovendien een verzwaring van de netaansluiting worden voorkomen, wat bijdraagt aan een efficiënere en duurzamere energievoorziening.

Bouw start op 1 juli

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bouw Combinatie Goessens uit Schinnen. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart, waaronder de eerste graafwerkzaamheden.

De officiële start van de bouw staat gepland op 1 juli 2026. De oplevering wordt verwacht in februari 2027.

Tijdens de bouw blijven de opleidingen doorgaan. In de periode van medio september tot begin november worden trainingen tijdelijk verplaatst naar de opleidingslocaties in Den Bosch en Apeldoorn of naar externe locaties. Daarmee blijft de continuïteit van zowel de opleidingen als de bouw gewaarborgd.

Duurzame groei en toekomstbestendige organisatie

“Met deze uitbreiding investeren we niet alleen in extra capaciteit, maar vooral in de toekomst van onze organisaties en de sector,” zegt Etiënne Hochs, algemeen directeur van Parkstad Inspecties en Parkstad Opleidingen.

“De groei van inspectiewerkzaamheden en de ontwikkelingen binnen de energietransitie vragen om meer mensen, meer kennis en meer ruimte om te ontwikkelen. Met dit project zetten we een belangrijke en duurzame stap vooruit.”

Met de uitbreiding dragen beide organisaties bij aan hun eigen groei, de energietransitie en de verdere ontwikkeling van technisch vakmanschap in Nederland.

Over Parkstad Inspecties

Parkstad Inspecties is een landelijk opererend en onafhankelijk advies- en inspectiebureau. Het bedrijf inspecteert en adviseert op het gebied van gebouwgebonden elektrische installaties, industriële gasinstallaties en biomassa-installaties. Daarnaast voert het conditiemetingen van gebouwen uit en verstrekt het energieadviezen.

Met circa 90 medewerkers, aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Schinnen, ondersteunt Parkstad Inspecties bedrijven, overheden en instellingen door heel Nederland bij het vergroten van veiligheid en het verminderen van milieubelasting.

Over Parkstad Opleidingen

Parkstad Opleidingen is gespecialiseerd in het opleiden en ontwikkelen van vakmensen binnen de installatie-, energie- en inspectiesector. Vanuit locaties in Schinnen, Den Bosch en Apeldoorn verzorgt het bedrijf opleidingen voor inspecteurs, monteurs en andere technische professionals.

Met praktijkgerichte trainingen draagt Parkstad Opleidingen bij aan meer vakbekwaamheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid binnen organisaties.

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