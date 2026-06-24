Christine Coch nieuwe CEO van Brightlands Maastricht Health Campus

Christine Coch is benoemd tot nieuwe CEO van Brightlands Maastricht Health Campus. Foto: Brightlands Maastricht Health Campus.

MAASTRICHT – Christine Coch is benoemd tot nieuwe CEO van Brightlands Maastricht Health Campus. Met haar benoeming kiest de campus voor een bestuurder die de organisatie al van binnenuit kent en de afgelopen jaren een belangrijke rol speelde binnen het innovatie-ecosysteem in Maastricht.

Coch was eerder werkzaam als juridisch directeur van Brightlands Maastricht Health Campus. In die functie hield zij zich onder meer bezig met juridische vraagstukken, innovatieprocessen en de samenwerking tussen kennisinstellingen, ondernemers en maatschappelijke partners.

Met haar benoeming neemt zij de leiding over een campus waar onderzoekers, ondernemers en studenten samenwerken aan innovaties op het gebied van gezondheid, medische technologie en life sciences. De campus vormt een belangrijk onderdeel van het Brightlands-netwerk in Limburg.

Bekend gezicht binnen Brightlands

Voor Brightlands Maastricht Health Campus is Coch geen onbekende. Door haar jarenlange betrokkenheid kent zij zowel de organisatie als het uitgebreide netwerk van partners binnen de regio.

De campus richt zich op het versnellen van innovaties in de gezondheidszorg en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe medische technologieën, diagnostiek en gezondheidsoplossingen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Maastricht University, Maastricht UMC+ en bedrijven binnen de gezondheidssector.

Focus op innovatie en samenwerking

Onder leiding van Coch wil Brightlands Maastricht Health Campus blijven investeren in samenwerking tussen wetenschap, ondernemerschap en overheid. De campus speelt een belangrijke rol in het aantrekken van innovatieve bedrijven en het ondersteunen van startups die werken aan oplossingen voor maatschappelijke en medische uitdagingen.

Met de benoeming van Coch kiest de organisatie voor continuïteit én verdere groei van het gezondheids- en innovatiecluster in Maastricht.

Brightlands Maastricht Health Campus maakt deel uit van het Limburgse Brightlands-netwerk, waar ondernemers, onderzoekers en studenten werken aan innovaties op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, voeding en digitalisering.

Foto: Brightlands Maastricht Health Campus

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