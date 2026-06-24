Royal Otis maakte op de South Stage hun debuut op Pinkpop en liet direct een sterke indruk achter.

Met hun aanstekelijke feelgood-sound, veel charisma en een ontspannen uitstraling kregen ze het publiek moeiteloos mee. De meisjes en jongens vooraan zongen enthousiast mee, wat zorgde voor een warme en zoetsappige sfeer. Ze leken zelfs een beetje verlegen. Het was dan ook de allereerste keer op Pinkpop

Opvallend was ook de gitarist, die zich grotendeels verschool achter een flinke bos haar die voortdurend voor zijn gezicht hing. Het gaf hem een typisch nonchalante indie-uitstraling die perfect bij de sfeer van de band paste.

Ze hadden leuke visuals met o.a. teksten zoals: “Meet Me on Pinkpop.

Foto’s: Lidia Carreno Photography

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