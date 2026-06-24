Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
24 juni 2026

Dit Is Jouw Zomer 2026 in Zuid-Limburg.

Redactie van ParkstadActueel 2 uur geleden
Bezoekers genieten van een zomers evenement in Zuid-Limburg tijdens Dit Is Jouw Zomer 2026
Zuid-Limburg, je zou er maar wonen…

Dé plek waar je de hele zomer lang met vrienden, familie en bekenden kunt stappen! In het prachtige heuvellandschap van Zuid-Limburg barst het seizoen los met een reeks evenementenwaar sfeer, muziek en gezelligheid centraal staan. Van jong tot oud: iedereen is welkom om samen de zomer van 2026 te vieren!

De hele regio verandert in een bruisend podium vol feest, ontmoeting en beleving. Verwacht fantastische artiesten, verrassende concepten en bovenal echte Limburgse gezelligheid.Wat deze evenementen extra bijzonder maakt? Ze worden stuk voor stuk georganiseerd door gepassioneerde vrijwilligers. Mensen uit de regio die zich inzetten om Zuid-Limburg te laten leven, stralen en verbinden.

Agenda Dit Is Jouw Zomer 2026:

  • Kermis Reijmerstok | 11 t/m 13 juli
  • Kermis Slenaken | 25 t/m 27 juli
  • De Tent Sjteit Arensgenhout | 31 juli t/m 3 augustus
  • Kermis Terlinden | 8 t/m 10 augustus
  • Gulpener Bierfeesten | 21 t/m 23 augustus
  • Powerweekend Gulpen | 28 t/m 30 augustus

 Deze zomer draait om samenkomen, genieten en herinneringen maken. Trommel je vrienden, familie en kennissen op en beleef het ultieme zomergevoel in eigen regio.

Houd de evenementen in Zuid-Limburg levend. Vier de zomer. Dit is jouw zomer 2026.

Tekst en foto’s: de Jonkheid Reijmerstok

 

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Redactie van ParkstadActueel

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