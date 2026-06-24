Dit Is Jouw Zomer 2026 in Zuid-Limburg.

Zuid-Limburg, je zou er maar wonen…

Dé plek waar je de hele zomer lang met vrienden, familie en bekenden kunt stappen! In het prachtige heuvellandschap van Zuid-Limburg barst het seizoen los met een reeks evenementenwaar sfeer, muziek en gezelligheid centraal staan. Van jong tot oud: iedereen is welkom om samen de zomer van 2026 te vieren!

De hele regio verandert in een bruisend podium vol feest, ontmoeting en beleving. Verwacht fantastische artiesten, verrassende concepten en bovenal echte Limburgse gezelligheid.Wat deze evenementen extra bijzonder maakt? Ze worden stuk voor stuk georganiseerd door gepassioneerde vrijwilligers. Mensen uit de regio die zich inzetten om Zuid-Limburg te laten leven, stralen en verbinden.

Agenda Dit Is Jouw Zomer 2026:

Kermis Reijmerstok | 11 t/m 13 juli

Kermis Slenaken | 25 t/m 27 juli

De Tent Sjteit Arensgenhout | 31 juli t/m 3 augustus

Kermis Terlinden | 8 t/m 10 augustus

Gulpener Bierfeesten | 21 t/m 23 augustus

Powerweekend Gulpen | 28 t/m 30 augustus

Deze zomer draait om samenkomen, genieten en herinneringen maken. Trommel je vrienden, familie en kennissen op en beleef het ultieme zomergevoel in eigen regio.

Houd de evenementen in Zuid-Limburg levend. Vier de zomer. Dit is jouw zomer 2026.

Tekst en foto’s: de Jonkheid Reijmerstok

About The Author