Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
25 juni 2026

Gratis Anti-verveelprogramma zorgt voor zomerse activiteiten in heel Heerlen

Redactie van ParkstadActueel 5 uur geleden
Kinderen nemen deel aan het Anti-verveelprogramma van SCHUNCK tijdens de zomervakantie in Heerlen.

De Voorleescamping is één van de activiteiten tijdens het gratis Anti-verveelprogramma van SCHUNCK.

Kinderen en gezinnen hoeven zich deze zomervakantie niet te vervelen. Van 11 juli tot en met 23 augustus organiseert SCHUNCK opnieuw het gratis toegankelijke Anti-verveelprogramma, met een breed aanbod aan activiteiten op verschillende locaties in Heerlen en Hoensbroek.

Gedurende de zes weken durende zomervakantie kunnen bezoekers deelnemen aan uiteenlopende activiteiten. Op het programma staan onder meer voorleesfeestjes, theatervoorstellingen, creatieve workshops, museumrondleidingen, Boek & Gym, poppentheater en kabouterspeurtochten. Ook zijn er doorlopende activiteiten, zoals de Kloemeltafel.

Activiteiten verspreid door de gemeente

Het Anti-verveelprogramma vindt plaats op meerdere locaties, waaronder het Glaspaleis en de bibliotheekvestigingen in Hoensbroek, Heerlerbaan en Heerlerheide. Daarnaast worden ook activiteiten georganiseerd in de Stadstuin op de Promenade en in diverse speeltuinen in de wijken.

Zo doet de Voorleescamping deze zomer onder meer speeltuin Terveurdt in Hoensbroek, speeltuin ’t Olifantje in Heerlen en speeltuin ’t Baanrakkertje in Heerlerbaan aan.

Gratis deelname

Deelname aan het Anti-verveelprogramma is gratis. Voor een aantal activiteiten is het wel nodig om vooraf een gratis ticket te reserveren.

Het volledige programma, meer informatie en de mogelijkheid om tickets te reserveren zijn te vinden op de website van SCHUNCK.

Praktische informatie

Periode: 11 juli t/m 23 augustus 2026
Locatie: Diverse locaties in de gemeente Heerlen
Kosten: Gratis
Meer informatie: schunck.nl

Foto: Anne Jannes Photography

About The Author

Redactie van ParkstadActueel

See author's posts

Meer zoals dit

Bezoekers genieten van de festivalsfeer tijdens het evenement.

Pinkpop 2026 in beeld: vind jezelf terug op onze foto’s

Redactie van PA | Lidia Carreno 2 uur geleden
Kinderen spelen samen tijdens een betaalbaar zomers uitje.

Leuke uitjes zijn vaak dichterbij dan je denkt

Redactie van ParkstadActueel 4 uur geleden
Thermometer tijdens extreme hitte in Zuid-Limburg waar de temperatuur oploopt tot ongeveer 36 graden.

Zeer warme donderdag: temperaturen tot 37 graden, kans op zonnesteek neemt toe

Redactie van ParkstadActueel 4 uur geleden
Muzikanten treden op tijdens de jubileumeditie van het Wereld Muziek Concours 2026 in Kerkrade.

Wereld Muziek Concours 2026 verwelkomt deelnemers uit 28 landen tijdens jubileumeditie

Redactie van ParkstadActueel 5 uur geleden
Royal Otis tijdens hun optreden op de South Stage van Pinkpop

Royal Otis maakte op de South Stage hun debuut op Pinkpop en liet direct een sterke indruk achter.

Redactie van PA | Lidia Carreno 17 uur geleden
Christine Coch nieuwe CEO van Brightlands Maastricht Health Campus

Christine Coch nieuwe CEO van Brightlands Maastricht Health Campus

Redactie van ParkstadActueel 20 uur geleden

Ook het bekijken waard

Bezoekers genieten van de festivalsfeer tijdens het evenement.

Pinkpop 2026 in beeld: vind jezelf terug op onze foto’s

Redactie van PA | Lidia Carreno 2 uur geleden
Kinderen spelen samen tijdens een betaalbaar zomers uitje.

Leuke uitjes zijn vaak dichterbij dan je denkt

Redactie van ParkstadActueel 4 uur geleden
Thermometer tijdens extreme hitte in Zuid-Limburg waar de temperatuur oploopt tot ongeveer 36 graden.

Zeer warme donderdag: temperaturen tot 37 graden, kans op zonnesteek neemt toe

Redactie van ParkstadActueel 4 uur geleden
Muzikanten treden op tijdens de jubileumeditie van het Wereld Muziek Concours 2026 in Kerkrade.

Wereld Muziek Concours 2026 verwelkomt deelnemers uit 28 landen tijdens jubileumeditie

Redactie van ParkstadActueel 5 uur geleden
Kinderen nemen deel aan het Anti-verveelprogramma van SCHUNCK tijdens de zomervakantie in Heerlen.

Gratis Anti-verveelprogramma zorgt voor zomerse activiteiten in heel Heerlen

Redactie van ParkstadActueel 5 uur geleden