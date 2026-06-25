Gratis Anti-verveelprogramma zorgt voor zomerse activiteiten in heel Heerlen

De Voorleescamping is één van de activiteiten tijdens het gratis Anti-verveelprogramma van SCHUNCK.

Kinderen en gezinnen hoeven zich deze zomervakantie niet te vervelen. Van 11 juli tot en met 23 augustus organiseert SCHUNCK opnieuw het gratis toegankelijke Anti-verveelprogramma, met een breed aanbod aan activiteiten op verschillende locaties in Heerlen en Hoensbroek.

Gedurende de zes weken durende zomervakantie kunnen bezoekers deelnemen aan uiteenlopende activiteiten. Op het programma staan onder meer voorleesfeestjes, theatervoorstellingen, creatieve workshops, museumrondleidingen, Boek & Gym, poppentheater en kabouterspeurtochten. Ook zijn er doorlopende activiteiten, zoals de Kloemeltafel.

Activiteiten verspreid door de gemeente

Het Anti-verveelprogramma vindt plaats op meerdere locaties, waaronder het Glaspaleis en de bibliotheekvestigingen in Hoensbroek, Heerlerbaan en Heerlerheide. Daarnaast worden ook activiteiten georganiseerd in de Stadstuin op de Promenade en in diverse speeltuinen in de wijken.

Zo doet de Voorleescamping deze zomer onder meer speeltuin Terveurdt in Hoensbroek, speeltuin ’t Olifantje in Heerlen en speeltuin ’t Baanrakkertje in Heerlerbaan aan.

Gratis deelname

Deelname aan het Anti-verveelprogramma is gratis. Voor een aantal activiteiten is het wel nodig om vooraf een gratis ticket te reserveren.

Het volledige programma, meer informatie en de mogelijkheid om tickets te reserveren zijn te vinden op de website van SCHUNCK.

Praktische informatie

Periode: 11 juli t/m 23 augustus 2026

Locatie: Diverse locaties in de gemeente Heerlen

Kosten: Gratis

Meer informatie: schunck.nl

Foto: Anne Jannes Photography

About The Author