HuB.Kerkrade en WMC presenteren inspirerend randprogramma ‘Tussen de noten’

Tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) 2026 slaan HuB.Kerkrade en WMC Kerkrade de handen ineen voor het bijzondere randprogramma ‘Tussen de noten’. Bezoekers kunnen rekenen op een gevarieerd aanbod van lezingen, workshops, concerten en een expositie waarin de verbindende kracht van muziek centraal staat.

Het programma maakt deel uit van WMC Unlimited, een initiatief van het WMC dat zich richt op inclusie, participatie en diversiteit. De activiteiten laten zien dat muziek veel meer is dan alleen entertainment en een belangrijke rol kan spelen op sociaal, cultureel en zelfs medisch vlak.

Muziek als medicijn

Promovenda Jetske Stoop verzorgt de lezing ‘Muziek als medicijn’, waarin zij ingaat op de invloed van muziek op lichaam en geest. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer uitgelegd welke rol muziek kan spelen tijdens een ziekenhuisopname en wat de wetenschap zegt over de effecten van zelf muziek maken.

Ervaren zonder te zien

Componist en pianist Thomas Böttcher, die blind is, laat deelnemers vanaf 12 jaar tijdens de workshop ‘Zien met je oren’ ervaren hoe de wereld verandert wanneer het gezichtsvermogen wegvalt. Daarnaast geeft hij samen met musicus May Peters een concert met Puerto Ricaanse en Cubaanse salsaklassiekers en sfeervolle bolero-arrangementen.

Lezing over veerkracht

Ook spreker Koen Versleijen is te gast. Hij deelt tijdens de lezing ‘Veerkracht’ zijn persoonlijke verhaal over het leven met het ongeneeslijke Ushersyndroom, waardoor hij zowel blind als doof raakt.

75 jaar Klankstad Kerkrade

Tijdens het WMC is bovendien de expositie ‘75 jaar Klankstad Kerkrade’ te bezoeken. De tentoonstelling belicht de rijke muziekgeschiedenis van Kerkrade en laat zien welke rol het Wereld Muziek Concours en SMK muziek & dans de afgelopen decennia hebben gespeeld in talentontwikkeling, muziekeducatie en verbinding binnen de stad.

Meer informatie over het programma en tickets zijn te vinden via de website van HuB.Kerkrade.

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