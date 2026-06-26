Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
26 juni 2026

Dag van de Muziek bij Hoeve de Aar: vijf livebands, BBQ en zomerse festivalsfeer

Redactie van PA | Lidia Carreno 3 uur geleden
Bezoekers genieten van livemuziek tijdens de Dag van de Muziek bij Hoeve de Aar in Heerlen.

Op zondag 23 augustus treden vijf bands op tijdens de Dag van de Muziek bij Hoeve de Aar in Heerlen.

HEERLEN – Muziekliefhebbers kunnen op zondag 23 augustus terecht bij Hoeve de Aar in Heerlen voor de Dag van de Muziek. Van 12.00 tot 19.00 uur verandert het terrein in een sfeervol muziekterras met vijf livebands, een zomerse barbecue, een buitenbar en een ontspannen festivalsfeer.

Bezoekers kunnen de hele middag genieten van livemuziek, lekker eten en drinken. Op het programma staan bands met uiteenlopende muziekstijlen, van classic rock en soul tot pop, funk en blues.

Vijf bands op het podium

Hey Angie! brengt een ode aan onder meer The Beatles en The Rolling Stones, maar speelt ook nummers van artiesten als Tom Petty, The Kinks en ABBA.

Company4U neemt bezoekers mee langs bekende klassiekers van onder andere Santana, The Eagles, soulhits en golden oldies.

De Zuid-Limburgse band Chemistry combineert rockklassiekers van artiesten als The Beatles, Prince, Metallica en Elvis Presley tot een energieke liveshow.

CBF (Created By Family) bestaat uit drie muzikale vrienden die pop, rock en funk brengen. Op de setlist staan onder meer nummers van Ed Sheeran, Lenny Kravitz, Daft Punk en Teddy Swims.

De dag wordt compleet gemaakt door Monty’s Revenge & The Horns, die met soul, blues en classic rock een show verzorgen met muziek van onder anderen Tina Turner, Otis Redding, The Rolling Stones en Amy Winehouse.

Tickets

De Dag van de Muziek vindt plaats op zondag 23 augustus van 12.00 tot 19.00 uur bij Hoeve de Aar, Welterlaan 45 in Heerlen.

Tickets kosten €12,50.

About The Author

Redactie van PA | Lidia Carreno

See author's posts

Meer zoals dit

Alt-tekst Brandende zon tijdens een extreme hittegolf

Vrouwen lopen tijdens hittegolven meer risico dan mannen: dit zijn de vijf belangrijkste redenen

Redactie van ParkstadActueel 3 minuten geleden
Schutters nemen deel aan het Zuid-Limburgs Federatiefeest in Obbicht.

Zuid-Limburgs Federatiefeest 2026 brengt vier dagen schutterstraditie en gezelligheid naar Obbicht

Redactie van ParkstadActueel 3 uur geleden
Trompetter_3344 kopie

Première van ‘Mit d’r Kop in de Wolke’ smaakt naar meer

Redactie van PA | Peter Trompetter 13 uur geleden
Deelnemers volgen een creatieve schrijfworkshop over AI en toekomstromans.

AI-workshops in Heerlen en Maastricht: creatief schrijven als tegengif voor AI

Redactie van ParkstadActueel 22 uur geleden
DSC_8132 kopie

Fotoverslag van The Cure op Pinkpop 2026

Redactie van PA | Lidia Carreno 24 uur geleden
blurr

Ruim 88.000 verkeersboetes in Parkstad en omgeving: bijna 10 miljoen euro aan boetes in één jaar

Redactie van ParkstadActueel 1 dag geleden

Ook het bekijken waard

Alt-tekst Brandende zon tijdens een extreme hittegolf

Vrouwen lopen tijdens hittegolven meer risico dan mannen: dit zijn de vijf belangrijkste redenen

Redactie van ParkstadActueel 3 minuten geleden
Schutters nemen deel aan het Zuid-Limburgs Federatiefeest in Obbicht.

Zuid-Limburgs Federatiefeest 2026 brengt vier dagen schutterstraditie en gezelligheid naar Obbicht

Redactie van ParkstadActueel 3 uur geleden
Bezoekers genieten van livemuziek tijdens de Dag van de Muziek bij Hoeve de Aar in Heerlen.

Dag van de Muziek bij Hoeve de Aar: vijf livebands, BBQ en zomerse festivalsfeer

Redactie van PA | Lidia Carreno 3 uur geleden
Trompetter_3344 kopie

Première van ‘Mit d’r Kop in de Wolke’ smaakt naar meer

Redactie van PA | Peter Trompetter 13 uur geleden
Deelnemers volgen een creatieve schrijfworkshop over AI en toekomstromans.

AI-workshops in Heerlen en Maastricht: creatief schrijven als tegengif voor AI

Redactie van ParkstadActueel 22 uur geleden