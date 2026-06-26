Zuid-Limburgs Federatiefeest 2026 brengt vier dagen schutterstraditie en gezelligheid naar Obbicht

Van 16 tot en met 19 juli is Obbicht gastheer van het Zuid-Limburgs Federatiefeest 2026.

OBBICHT – Van 16 tot en met 19 juli 2026 staat Obbicht volledig in het teken van het Zuid-Limburgs Federatiefeest (ZLF). Schutterij Sint Willibrordus Obbicht organiseert vier dagen vol schutterstraditie, muziek, wedstrijden en Limburgse gezelligheid. Op het evenemententerrein aan de Kasteelweg worden duizenden bezoekers, schutters en vrijwilligers verwacht.

Het Zuid-Limburgs Federatiefeest is uitgegroeid tot een van de grootste schuttersevenementen van de regio en draait niet alleen om de wedstrijden, maar ook om ontmoeting, traditie en saamhorigheid. In aanloop naar het evenement kleurt het dorp zich met ZLF-vlaggen en zijn tientallen vrijwilligers druk bezig met de voorbereidingen.

Vier dagen vol activiteiten

Op het voormalige sportcomplex verrijst een compleet evenemententerrein waar bezoekers kunnen genieten van exercitie- en muziekwedstrijden, schoonheidswedstrijden, schietwedstrijden voor jong en oud, een kinderdorp en een grote feesttent.

Ruim 400 vrijwilligers staan tijdens het evenement klaar om bezoekers te ontvangen. De organisatie ligt in handen van Stichting ZLF 2026 Obbicht, die al geruime tijd werkt aan de voorbereidingen.

Programma

Het feestweekend begint op donderdag 16 juli met een rondgang door Obbicht, gevolgd door een Heilige Mis in de feesttent en een kienavond.

Op vrijdag staat de jeugd centraal tijdens een groot spellentoernooi. In de avond zorgen Wir sind SPITZE!, huis-dj Nando en DJ Admin voor de muzikale invulling.

Zaterdag staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Naast de wedstrijden is er een netwerkbijeenkomst voor sponsoren en verenigingen en treden Duo Big Joe, Erwin en huis-dj Nando op.

Het hoogtepunt volgt op zondag 19 juli met de traditionele optocht van de schutterijen door de straten van Obbicht. Daarnaast staan optredens gepland van De Limburgse Boereblaoskapel, Das Tirol Team en Big Benny.

Historische locatie

Het feestterrein ligt aan de Maas, vlak bij de historische plek waar Willem van Oranje in 1568 met zijn leger de rivier overstak aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Een monument aan de Maasdijk herinnert nog altijd aan deze gebeurtenis. Tijdens de optocht trekken de schutterijen langs deze historische locatie.

Gratis toegankelijk

De organisatie verwacht ongeveer 7.000 bezoekers. Er zijn ruime parkeervoorzieningen met elektrische shuttlebusjes beschikbaar. Voor buksmeesters is een aparte parkeerplaats ingericht.

De toegang tot het Zuid-Limburgs Federatiefeest is gratis. Ook het gebruik van de toiletten is kosteloos en de consumptieprijzen blijven gelijk aan die van het OLS.

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