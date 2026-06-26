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26 juni 2026

Vrouwen lopen tijdens hittegolven meer risico dan mannen: dit zijn de vijf belangrijkste redenen

Redactie van ParkstadActueel 3 uur geleden
Alt-tekst Brandende zon tijdens een extreme hittegolf

Extreme temperaturen zorgen in grote delen van Europa voor verhoogde gezondheidsrisico's.

Terwijl grote delen van Europa, Nederland en ook Parkstad Limburg opnieuw te maken hebben met extreme hitte, wijzen deskundigen erop dat vrouwen gemiddeld kwetsbaarder kunnen zijn voor hittegolven dan mannen. Dat heeft niet alleen te maken met hormonen, maar ook met verschillen in lichaamsfuncties en maatschappelijke omstandigheden. Recente uitleg van BBC Global Women, gebaseerd op medisch onderzoek en experts, zet de belangrijkste oorzaken op een rij.

Vrouw probeert af te koelen tijdens een hittegolf in de brandende zon.
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen tijdens hittegolven gemiddeld kwetsbaarder kunnen zijn voor extreme warmte dan mannen.

1.⁠ ⁠Vrouwen zweten gemiddeld minder

Zweten is het natuurlijke koelsysteem van het lichaam. Onderzoek laat zien dat vrouwen gemiddeld minder zweet produceren dan mannen. Daardoor kan het lichaam warmte minder snel afvoeren, waardoor oververhitting tijdens extreme temperaturen sneller kan optreden.

2.⁠ ⁠De menstruatiecyclus verhoogt de lichaamstemperatuur

Na de eisprong stijgt het hormoon progesteron. Hierdoor neemt de kerntemperatuur van het lichaam licht toe. Tijdens een hittegolf kan dit ervoor zorgen dat vrouwen zich warmer voelen en meer last krijgen van de hoge temperaturen dan normaal.

3.⁠ ⁠Het hart moet harder werken

Om af te koelen pompt het lichaam extra bloed naar de huid. Onderzoek suggereert dat vrouwen tijdens hittegolven vaker een hogere hartslag ontwikkelen dan mannen. Dat betekent dat het hart- en vaatstelsel extra wordt belast, vooral bij langdurige hitte of bij mensen met bestaande hartproblemen.

4.⁠ ⁠Meer blootstelling aan warmte binnenshuis

Wereldwijd nemen vrouwen nog altijd vaker zorgtaken en huishoudelijke werkzaamheden op zich. Tijdens hittegolven betekent dit dat zij meer tijd kunnen doorbrengen in warme woningen of keukens, waar de temperatuur flink kan oplopen. Ook dit kan bijdragen aan een grotere blootstelling aan hitte.

5.⁠ ⁠Zwangerschap en de overgang

Tijdens een zwangerschap is het lichaam gevoeliger voor uitdroging en oververhitting. Ook vrouwen in de overgang kunnen meer hinder ondervinden van warm weer, omdat hitte opvliegers kan verergeren en de lichaamstemperatuur moeilijker te reguleren is.

Blijf alert tijdens warme dagen

Artsen adviseren om tijdens een hittegolf voldoende water te drinken, zware lichamelijke inspanning te beperken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te vermijden. Vooral vrouwen die zwanger zijn, in de overgang zitten of een hart- en vaatziekte hebben, doen er goed aan extra voorzichtig te zijn. Ook duizeligheid, verwardheid, een zeer snelle hartslag of flauwvallen kunnen signalen zijn dat medische hulp nodig is.

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Redactie van ParkstadActueel

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