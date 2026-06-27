“Mijn eigen primeur: met een vette knipoog ;)

Voor deze gelegenheid in de rol als roddelverslaggever van Shownieuws of L1!

‘Primeur’: Floor Bosman en Bryan van Putten stralend gespot bij première! Ik kom met de primeur (velen weten dit inmiddels) dat onze Floor Bosman ook een nieuwe vriend heeft: hij heet Bryan van Putten en is raadslid van de VVD. Ik heb hen gespot vlak voor de première van de dialectmusical Mit d’r kop in de wolke. Meer toelichting hoeft de foto eigenlijk niet te hebben; dit beeld spreekt boekdelen!

Dat is met recht een schitterende en exclusieve primeur voor de regio! Als persfotograaf in hart en nieren zag ik het liefdevolle moment van de avond. Mijn journalistieke oog heeft toegeslagen bij het Parkstad Limburg Theater in Kerkrade. Deze foto legt feilloos de stralende blik vast van sopraan, musicalactrice en met voorkeursstemmen gekozen raadslid van Burgerbelangen Floor Bosman, samen met kersvers VVD-fractievoorzitter en lijsttrekker Bryan van Putten.

© Peter Trompetter Fotografie

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