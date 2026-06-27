Heerlen viert voor het eerst Keti Koti: “Schouder aan schouder samen de toekomst in”

HEERLEN-Op woensdag 1 juli 2026 organiseert Stichting Art in Contexture, in samenwerking met Discriminatie.nl/Limburg en Nederland Wordt Beter, het inspirerende en educatieve evenement De Route naar Keti Koti Heerlen. Het is de eerste officiële Keti Koti-viering in de stad, met een programma dat herdenken en vieren verbindt met een concrete blik op de toekomst.

Iedereen is welkom – jong en oud, met of zonder kennis van het slavernijverleden.

Programma: expositie, dialoog, muziek en meer

Het evenement start om 17.00 uur in het Stadskantoor Heerlen (Geleenstraat 25). Daar opent wethouder Timoer Reijnders feestelijk de expositie ‘Limburg, word beter!’ – een indringende tentoonstelling over de doorwerking van het slavernijverleden in Limburg en hoe je succesvolle maatschappelijke verandering mogelijk maakt.

Vanaf 18.00 uur gaat de viering verder in Centr@l ParQ (Oranje Nassaustraat 23 A). Daar staan een panelgesprek, inspirerende break-outsessies en optredens centraal. Ook worden Curaçaose en Surinaamse specialiteiten geserveerd.

Waarom Keti Koti ook in Heerlen thuishoort

Op 1 juli 1863 kwam op papier een einde aan de trans-Atlantische slavernij in de Nederlandse koloniën. In werkelijkheid duurde de gedwongen tewerkstelling nog tot 1873. Het verleden heeft een diepgaande invloed op het heden: ongelijkheid en onrecht zijn nog altijd voelbaar.

In een tijd waarin tegenstellingen en polarisatie toenemen, benadrukt de organisatie het belang van saamhorigheid, solidariteit en verbinding. Het initiatief omarmt de keuze om naast elkaar te staan en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving.

Jouw inbreng telt en draag bij aan de ontwikkeling

Tijdens de break-outsessies en via een interactieve input worden ideeën, wensen en reflecties verzameld. Deze input wordt na afloop gebundeld in een ‘Routekaart 2027-2030’ een concreet plan voor een werkgroep, een budgetvoorstel en een jaarlijks programma.

Dit evenement is de eerste stap naar een structurele, gemeenschapsgedragen organisatie voor Keti Koti in de regio. Niet alleen dit jaar, maar elk jaar. Mede vormgegeven door inwoners, verenigingen, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden.

Gratis aanmelden (ook voor eten)

Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht in verband met catering. Dat kan via de volgende link:

Quote van de organisatie

“We willen niet alleen stilstaan bij het verleden, maar ook samen bepalen hoe we Keti Koti voortaan betekenisvol vieren in Heerlen. Dit is een dag van erkenning, dialoog en verbinding. Iedereen die mee wil denken en doen is van harte welkom.”

Raenys Martis, Stichting Art in Contexture

About The Author